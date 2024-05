Stiri pe aceeasi tema

- Crenguța, mama verișorului acuzat ca a ucis-o pe Raisa, a facut noi declarații șocante. Femeia spune ca nu ii vine sa creada ca fiul ei a fost in stare sa o ucida pe copila, in condițiile in care știa ca era apropiat de ceilalți verișori. Fetița va fi condusa maine pe ultimul drum.

- Raisa, micuța de doi ani a fost ucisa cu sange rece de verișorul de 15 ani. Baiatul ar fi avut o criza, dupa ce mama sa l-a rugat sa faca un gest pentru fetița. Intr-un acces de furie, a facut un gest necugetat, iar copila și-a gasit sfarșitul.

- Raisa, fetița de doi ani gasita fara suflare intr-o rapa, in Dolj, a fost ucisa de verișorul ei in varsta de 15 ani, au stabilit procurorii. Potrivit anchetatorilor, copila a fost injunghiata si stransa de gat, sangele ei fiind gasit pe hainele baiatului. Adolescentul a fost retinut.

- Fetita de doi ani si jumatate din judetul Dolj care fusese data disparuta si apoi gasita moarta a fost ucisa de un tanar de 15 ani, au stabilit procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, acesta fiind verisorul victimei. Anchetatorii au constatat ca fata a fost injunghiata si stransa de gat,…

- Miercuri, unul dintre verisorii Raisei, fetita de doi ani descoperita moarta intr-o rapa dupa ce initial a fost data disparuta, a fost audiat timp de mai multe ore de politisti si, potrivit Antena 3, el ar fi recunoscut ca a ucis-o pe copila.

- Crenguța, mama principalului suspect in cazul morții Raisei, nu il crede pe fiul ei in stare sa ii faca rau copilei, mai ales ca a mai stat in preajma ei și inainte, spune ea. Femeia a lamurit și subiectul legat de problemele de sanatate cu care se confrunta verișorul Raisei.

- Parinței Raisei, copila de doi ani și jumatate gasita moarta in Dolj, au revenit de urgența in Romania, dupa ce au aflat ca fetița a fost gasita moarta. Familia spune ca anchetatorii au fost duși pe o pista falsa și nu iși explica cum trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-un loc in care s-a mai…

- Noi informații ies la iveala in cazul fetiței de doar doi ani și cinci luni care a fost gasita moarta marți, 28 mai, intr-o rapa, in județul Dolj. Potrivit medicilor legiști, micuța a avut parte de o moarte violenta.