Stiri pe aceeasi tema

- S-a spus ca Iulia și-a pregatit copiii pentru gradinița și a pornit la drum. I-ar fi imbracat și le-ar fi pus pachețelul, insa in loc sa mearga la gradinița s-a oprit in dreptul unui bloc cu zece etaje, acolo unde a și avut loc tragedia. In realitate, se pare ca Iulia și copiii au ajuns la gradinița,…

- Soacra Iuliei rupe tacerea! Femeia a marturisit ca nu avea o relație tocmai buna cu Iulia, insa in ultima perioada s-au apropiat mai mult, deoarece Iulia era foarte abatuta și nu avea cui sa ii spuna tot ce are pe suflet. S-ar fi prezentat in fața casei soacrei sale și i-ar fi cerut iertare pentru tot…

- Elisabeta i-a fost soacra Iuliei și urma sa ii devina din nou, in condițiile in care tanara in varsta de 33 de ani avea sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei, Alexandru. Femeia a oferit primele și singurele declarații, in exclusivitate la Acces Direct. Iata ce spune despre relația Iuliei cu fostul…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare apar in cazul tragediei de la Timișoara. Ieri, Iulia, o tanara in varsta de 33 ani, și-a luat cei doi copii și s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Din nefericire, niciunul dintre ei nu a supraviețuit. Astazi s-a aflat ca ar fi trebuit sa se casatoreasca…

- Un barbat din Sebeș l-a omorat pe partenerul de viața al colegei sale de serviciu, deoarece era pur și simplu orbit de gelozie. Se indragostise peste masura de tanara de 21 de ani, insa aceasta nu i-a raspuns niciodata la avansuri. Iata ce a cautat criminalul pe Google imediat dupa ce a sarvarșit crima!

- Ramazan Ahmedo, un tanar artist din Rusia, a facut un anunț șoc la Acces Direct. Cantarețul a fugit de urgența din țara natala, dupa ce au aparut zvonuri cum ca tinerii trebuie sa mearga in armata.

- O declarație bomba a ieșit la iveala in cazul „Marina”. Un martor cheie a facut dezvaluiri neașteptate, care, cu siguranța, ar putea rasturna ancheta polițiștilor care se ocupa de acest caz. Acesta l-ar fi intrebat pe Alexandru daca a lovit-o pe Marina, iar presupusul criminal i-ar fi recunoscut ca…

- Cum se apara presupusul criminal al Marinei, tanara care ar fi fost ucisa cu sange rece, dupa ce a mama acesteia a susținut ca vrea sa i se faca dreptate fiicei sale. Ce a marturisit avocata barbatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.