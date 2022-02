Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina a poliției, in Bacau. Tanarul de 16 ani a fost ranit ușor și a ajuns la spital. „Pe 17 februarie a.c., in jurul orei 14.20, o autospeciala de poliție condusa de un barbat, de 41 de ani, in timp ce se deplasa pe direcția de mers, strada Constantin…

