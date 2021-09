Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, imediat dupa ce emisiunea Acces Direct a luat sfarșit, bunica gemenilor din Ploiești nu a putut sa plece acasa pana cand nu a stat de vorba cu cea pe care o crede raspunzatoare pentru maortea celor doi copii, Alina. Cele doua s-au confruntat pentru prima data de la tragedie, iar bunica gemenilor…

- Deși conform declarațiilor oferite de mama gemenilor din Ploiești nu și-a recunoscut copiii, presupusul tata al gemenilor a venit cu acuzații șocante care au dat peste cap firul narativ al tragediei din Ploiești. Barbatul susține ca Alina i-ar fi recunoscut prin mesaje ca ea este cea care a omorat cei…

- A fost confruntarea momentului in platoul Acces Direct! Mama gemenilor s-a declarat extrem de nervoasa, așa ca, atunci cand a revazut-o pe Alina in platoul emisiunii pentru prima data de cand s-a intamplat tragedia, nu a vrut sa stea prea mult pe ganduri și a sarit sa o ia la bataie. Iata cum s-a intamplat…

- Tragedia din Ploiești ia o intorsatura la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Pentru prima data dupa noaptea in care gemenii au murit, mama copiilor și prietena ei, Alina, stau fața in fața in platoul Acces Direct! Cele doua se acuza una pe cealalta de crima și fiecare are o versiune diferita a poveștii.…

- Dupa ce ieri mama gemenilor din Ploiești a povestit cum s-a intamplat tragedia care a șocat o țara intreaga, Alina, prietena ei, a venit astazi cu dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat, in platoul Acces Direct. Tanara are o poveste extrem de diferita fața de a mamei gemenilor și se declara nevinovata…

- Bunica gemenilor din Ploiești și fiica ei, Andreea, au fost prezente astazi in platoul Acces Direct și au despicat in patru firul desfașurarii evenimentelor din noaptea in care Andreea și-a pierdut copiii. Mama Andreei a facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre relația care exista…

- A trecut o luna de la evenimentul nefericit care a șocat o țara intreaga. Cei doi copii ai Andreei și-au pierdut viața intr-un mod cat se poate de crunt, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. La o luna de la tragedie, Andreea, mama micuților, face declarații uimitoare in exclusivitate, la Acces Direct,…

- Mama Andreea, ea care le-a dat viața gemenilor morți la Ploiești, ar fi fost externata din spital, iar acum se afla sub efectul sedativelor, fiind dusa acasa de catre un var. Acesta din urma a oferit și primele declarații, spunand ca tanara i-a explicat cum ar fi avut loc tragedia și cum crede ca gemenii…