- Vin vești ingrijoratoare din Ucraina. Civilii ascunși in adaposturile improvizate de la metroul din Harkov risca sa ramana fara provizii. Oamenii se bat pentru cele cateva produse care mai sunt disponibile. Cei mai mulți se tem ca daca vor ieși dupa mancare, nu vor mai fi lasați sa revina in buncarele…

- Vasiliy Lomachenko (34 ani), fost campion mondial de box la categoria pana, a anunțat ca va lupta alaturi de armata ucraineana, dupa ce Federația Rusa a invadat țara vecina joi dimineața. Nu e singurul nume din sport care va lupta in razboi. In cele cinci zile de la inceperea razboiului in Ucraina,…

- Sambata, armata rusa incearca sa cucereasca Mariupol. Corespondentul Libertatea insoțește refugiații. de Mircea Barbu (corespondența din Mariupol, Ucraina) Trenurile de noapte de aici, din sud-estul Ucrainei, n-au mai plecat spre Kiev . Capitala e și ea un focar de lupte, ca și orașele care se bat ca…

- Civilii din toata Europa, chemați LA ARME de președintele Ucrainei: „Puteți veni in țara noastra pentru a apara Europa” Civilii din toata Europa, chemați LA ARME de președintele Ucrainei: „Puteți veni in țara noastra pentru a apara Europa” Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ii chama vineri pe…

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse in Kiev. In video se poate vedea cum rusii ataca civili ucrainieni. Un tanc rusesc a zdrobit o masina cu civili. In Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din…

- Capitala ucraineana, Kiev, a fost lovita de tiruri de rachete, vineri dimineața, devreme. „Au continuat loviturile asupra Kievului. Au fost folosite rachete de croaziera sau rachete balistice”, le-a transmis reporterilor Anton Gerascenko, consilier al ministrului de interne. O echipa CNN aflata in Kiev…

- Tema locuitorilor oraselor bombardate din Ucraina este intemeiata: cel putin opt persoane au fost ucise si noua au fost ranite de bombardamentele rusesti, a declarat un consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, potrivit Reuters.

- Ofițerii de poliție din Ucraina au incercat sa impinga demonstranții inapoi din apropierea cladirii Parlamentului din Kiev, ceea ce a provocat la randul sau un nou val de violențe intre poliție și protestatari, a relatat marți un corespondent Sputnik. Sunt proteste violente in Ucraina, unde oamenii…