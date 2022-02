Stiri pe aceeasi tema

- „Din ce am ințeles de la avocați, este un grup infracțional. In 2018, la solicitarea lui, am incheiat un contrat pentru un teren de fotbal. Marica s-a obligat sa faca tot, și tribuna, ce era pe acolo. Cand am vazut ca nu face nimic, i-am atras atenția și de aici a inceput totul. De multe ori i-am spus:…

- Ilie Nastase si Ciprian Marica sunt la cutite, deși sunt prieteni vechi și Marica este nașul lui Nastase. Ilie Nastase i-a facut plangere penala fostului sau partener de afaceri pentru fals in acte dupa ce l-ar fi scos din propria fundatie. In replica, Marica spune ca acuzatiile sunt la limita…

- Scandalul dintre Ilie Nastase si Ciprian Marica, fin si nas, ia amploare. Fostul tenismen il acuza pe Marica de fals in acte, dupa ce l-a scos din fundatia care ii poarta numele si se pare ca cei doi vor ajunge si in instanta, dupa ce Nastase a facut plangere penala pe numele fostului atacant. Mai mult…

- A aparut și prima reacție a lui Ciprian Marica dupa ce Ilie Nastase i-a adus acuzații grave in cadrul scandalului pe care cei doi au incercat sa-l ascunda la finalul anului trecut. Fostul fotbalist a facut o declarație in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Scandalul dintre Ilie Nastase și Ciprian Marica continua, iar fostul tenismen face declarații exclusive la Antena Stars despre falsul in acte, dar și despre faptul ca fostul atacant l-a scos din fundația care ii poarta numele. Mai mult de atat, Ilie Nastase susține ca ii e urmarita soția.

- Ciprian Marica susține ca Ilie Nastase nu a fost dat afara din Fundație, ci doar exclus din funcția de președinte. Acesta este, in continuare, membru fondator. Fotbalistul incearca sa evite cearta și susține ca lucrurile se pot rezolva pe cale amiabila. El a vorbit despre terenul respectiv și susține…

- In iunie 2020 se inrudeau, devenind nas si fin, iar acum se judeca la tribunal. Ciprian Marica si Ilie Nastase sunt protagonistii unui scandal de proportii, cu miza uriasa. Ilie Nastase a fost scos de Ciprian Marica din fundatia care-i poarta numele, totul petrecandu-se pe furis, dupa cum afirma fostul…

- Ciprian Marica (36 de ani) este acuzat de Ilie Nastase (75), chiar finul sau, ca ar fi solicitat excluderea acestuia din Fundația „Ilie Nastase”, cea care administreaza Baza Voința. Baza sportiva Voința din București, „nascuta” in 1956, a fost preluata de Ilie Nastase in 2012, dupa mai multe procese…