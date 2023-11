Stiri pe aceeasi tema

- Din ce motiv l-ar fi sunat Costinel Cosmin Zulem, cel considerat „capul” gruparii in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, pe Ilie Sitariu. Ies la iveala noi detalii șocante cu privire la seara in care afacertistul a fost ținta celor trei ucigași. Ce informații au fost oferite in cadrul ediției…

- A fost identificat și cel de-al treilea suspect in cazul crimei lui Adrian Kreiner din Sibiu. Un barbat nascut in Dolj ar fi liderul acestei ucideri. Este vorba despre o persoana care a mai facut inchisoare, iar mama lui a rupt legatura cu el in urma cu 20 de ani.

- Polițiștii sunt in cautarea unei femei care ar fi complicele celor trei indivizi care l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, transmit ȘtirileProTV. Femeia ar fi iubita unuia dintre suspecți și tot ea ar fi incercat sa gaseasca clienți pentru ceasurile de lux furate de la milionar. ”In…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, a fost prins. Barbatul este din judetul Dolj si a fost incatusat joi seara. Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, a fost prins. Unul dintre cei trei suspecti in cazul jafului urmat…

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- In cazul uciderii lui Adrian Kreiner a aparut o noua persoana controversata! Un infractor internațional ar putea sa fie complice in acest caz. Iata cine este Ilie și cum i-ar fi ajutat pe cei trei criminali, in acest caz. Ilie a fost acuzat in Statele Unite ale Americii!

- Cei trei barbați suspectati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost identificati, anunța procurorii din Sibiu. Criminalii sunt din județul Dolj și este foarte posibil sa nu se mai afle in tara. In acest caz a fost audiat un barbat din judetul Timis, care i-a gazduit si le-a oferit transport…

- Un barbat a fost ridicat din comuna Dumbravita, judetul Timis, si dus la audieri la Sibiu, in dosarul in care este cercetata moartea omului de afaceri Adrian Kreiner, potrivit unor surse din randul anchetatorilor.