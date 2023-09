Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de locuințe pe care Cordia International l-a vandut pana acum este suficient pentru a gazdui intreaga populație a unui oraș mic. Principalul dezvoltator imobiliar din Ungaria, Cordia, planuiește un nou proiect major de regenerare urbana in Budapesta. Principalul dezvoltator imobiliar din Ungaria…

- Fanii echipei naționale au achiziționat deja online 50.000 de bilete: 35.000 la meciul cu Israel, 15.000 la partida cu Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV). Partida cu Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena 1). ...

- Marcel Șerbuc s-ar fi comportat ciudat in perioada de dinainte de sarbatori, atunci cand a revenit in Romania, decizie care i-a surprins pe colegii de munca ai Simonei, avand in vedere ca femeia a ramas in Spania. In acea perioada, barbatul i-ar fi povestit unei persoane importante din viața lui ce…

- Elena nu are liniște și vrea sa se faca dreptate, dupa ce a fost lasata fara moștenirea familiei, chiar daca autoriațile au decis ca totul sa se imparta egal. Matușa femeii nu s-a mulțumit și a vandut locuința. Povestea cu lux de amanunte, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Intentiile Guvernului de a creste acciza la tigarete vor duce la cresterea abrupta a pietei negre, in conditiile in care, raportat la puterea de cumparare, un pachet de tigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg si dublu fata de Germania, Italia, Spania, Olanda, sustin reprezentantii…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.…

- Descoperire șocanta in Satu Mare. O femeie a fost gasit moarta, cu gatul taiat, in propria locuința din municipiul Satu Mare. Criminalul ar fi chiar muncitorul care ii renova apartamentul și care a sunat la 112 sa anunțe ca a gasit-o pe femeie moarta. Luminița, o femeia de 48 de ani din Satu Mare, a…

- Gabriela și Cristi sunt la un pas de a ajunge in strada, dupa ce in 2017, au dat un avans pentru un apartament. Locuința trebuia sa fie finalizata in 2019, dar nici in prezent nu este gata. Cei doi spun ca au fost pacaliți de dezvoltatorul imobiliar.