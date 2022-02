Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan par a fi intr-o lupta care nu se mai termina, de cand au hotarat sa mearga pe drumuri separate. Femeia de afaceri spune totul despre antrenor, dar nici acesta nu se lasa mai prejos. El este de parere ca nu a avut asemenea discuții niciodata cu femeia cu care și-a…

- Anamaria Prodan trece printr-o situație dificila. Divorțul de Laurențiu Reghecampf este unul dificil și gandul ca tot ce au construit in ani grei de munca se naruie este unul greu de suportat. Cu toate acestea, impresara iși dorește sa afișeze mereu un zambet, chiar și atunci cand e la pamant. Acesta…

- Anamaria Prodan e in plin divorț de Laurențiu Reghecampf, iar in februarie aceștia urmeaza sa se intalneasca la tribunal la primul termen in ceea ce privește separarea. Pana atunci insa iata ca se pare ca in viața impresarei rasare din nou soarele sau cel puțin asta vrea sa dea de ințeles diva. Vedeta…

- Anamaria Prodan, prinsa cu minciuna? Impresara traverseaza a perioada dificila in plan personal, dar și profesional. Dincolo de iminentul divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a pierdut și doi jucatori din „portofoliul” de agent: Dennis Man și Ianis Stoica. De curand, ea anunța transferul…

- Se pare ca iubita lui Laurențiu Reghecampf, pe nume Corina Caciuc, a trecut la atac, iar anunțul a fost facut chiar de Anamaria Prodan, in urma cu puțin timp. Amintim ca impresara și soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf, vor divorța dupa 13 ani de casnicie. Anamaria Prodan a lansat, in scandalul…