- Adriana și Cristi au ajuns sa divorțeze dupa mai bine de 30 de ani de casnicie din cauza fiului lor, un tanar in varsta de 27 de ani. Cei doi s-au impacat intre timp și spun ca au ajuns intr-o situație delicata, asta dupa ce baiatul lor s-ar fi aliat cu bunicul patern.

- Un polițist local din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera, aflat in timpul liber, in dupa-amiaza zilei de duminica, in jurul orei 17.00, a observat, in timp ce se deplasa pe Str. Eternitații, un portofel cazut langa mai multe tomberoane. Cum parea sa aiba in el bani și documente, l-a verificat constatand…

- Un barbat din Suceava a fost amendat cu 3.000 de lei, dupa ce a abandonat trei pui de pisica pe strada. Momentul a fost surpris in imagini, masina si ulterior proprietarul fiind identificati de politisti.

- Grupuri armate palestiniene, inclusiv unul care pretinde ca apartine Hamas, au furat, in aprilie, 66 de milioane de euro din seifurile mai multor banci din. Armata israeliana a confiscat, de asemenea, fonduri, relateaza Le Monde.

- Parinții intorși din strainatate sunt șantajați de bunici? Denisa este intr-o situația disperata și nu știe ce sa mai faca, deoarece nu-și mai poate lua fetița de la familia ei. Iata ce a marturisit femeia despre situația șocanta in care se afla!

- In cazul dispariției lui Costel a intervenit și Gheorghe, fratele sau. Barbatul ar deține informații importante in acest caz. Costel ar fi lucrat la o ferma, unde și alte persoane ar fi avut aceeași soarta ca și el. Iata ce s-ar fi intamplat la acea ferma, in urma cu mai bine de 20 de ani.

- Enoriașii dintr-un sat din Giurgiu au ieșit in strada pentru preotul lor preferat. Catalin Barbu slujește la biserica din Roata de Jos de 16 ani, dar acum, este la un pas de a mai avea acest drept, asta dupa ce soția a depus actele pentru a divorța.

- O strada intreaga din Oradea va fi data celor care vor sa revina in tara din Diaspora. Pentru 12.500 de lei pe an, acestia primesc in concesiune un teren pe care sa isi poata construi o casa.