Stiri pe aceeasi tema

- Ana iși cauta tatal care a disparut in Sambata Mare. De trei luni, nu mai știe nimic de Gheorghe și se teme ca ar fi putut pați ceva, avand in vedere ca este bolnav. Femeia spune ca a mai plecat și inainte de acasa și ca abia dupa cateva luni s-a intors.

- Soția vecinului susține ca Anica și soțul sau sunt implicați in mai multe conflicte cu diferiți locatari și ca, de fapt, cei doi ar fi incercat sa ii atace cu scaune. Nu ar fi fost pentru prima data cand Anica și soțul sau ar fi facut scandal.

- Florentina s-a intors in Romania, dupa ce fostul partener a ramas fara loc de munca și fara o locuința in Italia. Barbatul și-ar dori ca fiica lor sa ramana in grija lui, chiar daca fara mama ei. Florentina spune ca a pierdut deja un proces impotriva fostului iubit, care a acuzat-o de rapire internaționala.

- Bunica Lorica a acceptat sa stea de vorba cu reporterii Acces Direct. Femeia se afla la scari, locul unde ar fi fost și Simona in ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Femeia spune ca fiica ei nu poate conștientiza ca Marcel Șerbuc i-a ucis copila și ca existau anumite detalii care dadeau…

- Adrian are doi copii cu prima soție de care a divorțat in urma cu zece ani. De atunci, barbatul spune ca lupta ca baieții sa ramana in grija lui pentru ca nu iși doresc sa fie ingrijiți de mama, relație care nu ar fi una deloc buna, dupa cum a povestit Adrian la Acces Direct.

- Ionuț spune ca instanța a decis ca fiicele sale gemene și baiatul sau sa ramana in grija mamei, in contextul in care femeia l-ar fi maltratat pe fiul lor. De aceea, face tot posibilul ca micuții sa ramana la el și parinții sai.

- Ionuț a plecat la munca in Germania acum trei ani. De atunci, barbatul spune ca a trait un coșmar, asta pentru ca patronul la care lucra, cu care este și ruda, l-a batut și l-a exploatat. Nu doar el ar fi trecut prin astfel de momente, ci și alți romani, vecini cu romanul.

- O cantareața spune ca ar fi ramas cu toata averea unchiului sau, care era stabilit de mai mulți ani in Filipine. Doar ca, pentru a intra in posesia banilor, urma sa plateasca mai multe taxe și a decis sa se duca in Manila, pentru a se convinge ca nu este vorba de o inșelaciune.