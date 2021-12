In urma incendiului mistuitor care a avut loc dis-de-dimineața in Constanța, 250 de persoane au fost evacuate in cel mai scurt timp. Printre ele se numara și Georgiana, o tanara mamica cu doi copii, care a trait momente de groaza atunci cand vecinii au inceput sa ii bata cu putere in ușa, in toiul nopții, pentru a o trezi.