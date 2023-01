Stiri pe aceeasi tema

- Licuța, un tata din Vaslui, incearca de zeci de ani sa obțina o informație despre singurul sau copil care a disparut fara urma. Tanara a fost vazuta ultima data in urma cu 25 de ani in zona garii din Vaslui, iar de atunci parca ar fi inghițit-o pamantul. Tatal acesteia are mai multe ipoteze despre…

- Silvia nu vrea sa accepte ca mama ei și-a refacut viața și ca și-a gasit un iubit imediat dupa moartea tatalui. Fiica susține ca din cauza barbatului nu se poate intoarce in casa parinteasca. Iata ce spune Silvia despre relația mamei sale!

- O femeie din Bistrița Nasaud iși cauta fiica declarata moarta in spital. La scurt timp dupa naștere, medicii au anunțat ca s-a stins din viața și a fost incinerata. Mama nu crede aceasta poveste și iși cauta fiica, dorindu-și sa se faca dreptate.

- O mama trece prin clipe grele din anul 1979, cand a fost anunțata ca fetița ei a murit, dupa ce a nascut acasa! Lucreția simte ca fiica ei este in viața, iar de 43 de ani nu iși poate lua gandul de la ea. Povestea femeii, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…

- O femeie din comuna Nicolae Balcescu, județul Constanța, iși cauta fiica pierduta de 32 de ani. Ileana a fost anunțata de medici ca micuța va muri dupa naștere și a plecat din spital. Ulterior, aceasta a aflat ca copila ar fi fost adoptata. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.