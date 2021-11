ISU Prahova: Un microbuz cu pasageri a pierdut controlul si a intrat in gard

Accident rutier in Prahova. Este implicat un microbuz. Trei persoane au fost transportate la spital.Un microbuz in care se aflau noua persoane a pierdut controlul si a intart intr un gard in satul Curcubeu din localitatea Balta Doamnei, informeaza… [citeste mai departe]