Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela apela in urma cu cateva zile la Acces Direct in speranța ca iși va gasi fiica. Adolescenta de 17 ani a ajuns intr-un centru, iar femeia spune ca chiar iubitul ei a fost cel care a negociat cu poliția condițiile in care fata iși poate vedea, din nou, mama.

- Alexandra și Dinu au șase copii, iar vinerea trecuta, toți au fost luați de mascați. Cei doi ii acuza pe vecini, asta pentru ca localnicii ar fi facut mai multe reclamații pentru ca Alexandra și Dinu nu s-ar ingriji de ei.

- O bunica, in varsta de 70 de ani, iși crește de una singura nepoata, dupa ce fetița a fost abandonata de mama. Tatal copilei a murit, iar baza Mariucai este bunica ei. Copila are o educație aleasa și pune mult preț pe școala. Ce au marturisit cele doua, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O femeie nu știe ce sa mai faca dupa moartea tatalui ei. Ioana a ramas fara moștenirea lasata de parinți dupa decesul acestora. Ea nu a primit niciun ban, dupa ce frații ei au vandut casa parinteasca.

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- O bunica nu știe ce sa mai faca pentru a-i avea alaturi de ea pe toți nepoții ei. Cu toții au fost lasați de parinți in grija femeii, insa de sora lor nu se mai știe nimic. Andreea a fost abandonata in maternitate dupa naștere. Ce a marturisit Flori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ce a transmis mama adoptiva a lui Alexandru in ultima scrisoare pe care a trimis-o familiei, in urma cu aproximativ 32 de ani. Gabriela nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi. Surorile iși amintesc ca baiatul se adaptase foarte bine in Canada.

- O femeie nu poate sa iși gaseasca liniștea de cand nu mai știe nimic de fratele ei mai mic. Gabriela iși amintește ca Alexandru a fost dat in adopție unei familii din Canada, in urma cu 32 de ani. Tot ce vrea sa știe este daca mai traiește sau nu. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.