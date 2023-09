Stiri pe aceeasi tema

- Mama și viitoarea soție a lui Gabriel sunt disperate, dupa ce barbatul este de negasit de trei saptamani. Tanarul le-a spus ca a plecat la munca in Valcea, dar de fapt, ar fi avut un alt traseu, asta pentru ca s-ar fi intalnit cu niște persoane din anturajul lui.

- Christopher Steele, fost ofițer al serviciilor de informații britanice (MI6), susține ca aflat cu cateva saptamani in urma ca se intenționeaza lichidarea lui Evgheni Prigojin, insa nu de catre Vladimir Putin, ci de catre un membru al elitei ruse, o persoana importanta din "mediul de afaceri" al Rusiei.…

- Maria și Mircea spun ca ancheta in cazul morții fiului lor bate pasul pe loc, pentru ca șeful poliției de acolo l-ar proteja pe principalul suspect. Timotei ar fi fost lovit de fratele patronului, dupa ce s-ar fi certat de la bani.

- Gabriel a disparut in condiții suspecte. In ciuda cautarilor, nici urma de barbatul care este de negasit dupa ce a plecat la oi. Ce a marturisit Simona, sora lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Fanni Gecsek (21 de ani) a fost incantata de transferul partenerului Dominik Szoboszlai (22 de ani) la Liverpool. Dominik Szoboszlai și Fanni Gecsek formeaza un cuplu din anul 2020. Iubita noului star de la Liverpool a cochetat in adolescența cu tenisul profesionist, a evoluat intre 2017 și 2019 in…

- Serviciul Federal de Securitate rus, succesorul KGB-ului sovietic, a primit misiunea de a-l asasina pe Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner care a declanșat, saptamana trecuta, o rebeliune armata pe care a oprit-o dupa doar cateva ore.

- Varul lui Marcel Șerbuc spune ca nu il vede in stare sa ii faca rau Anamariei. Cei doi au vorbit in urma cu patru luni, iar Florin a incercat sa afle ce s-a intamplat atunci cand s-a aflat despre crima. Marcel Șerbuc nu i-a mai raspuns.

- Prezent la GSP Live, Vlad Munteanu (42 de ani), managerul operațional al Federației Romane de Fotbal, a dezvaluit doua episoade graitoare despre modul in care fotbaliștii romani sunt vazuți in afara. In iunie 2021, reprezentativa olimpica a Romaniei a disputat doua meciuri amicale in Marbella, Spania.…