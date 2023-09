Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel și Lidia urmau sa se casatoreasca, iar impreuna au un copil. Barbatul a disparut in urma cu trei saptamani, dupa ce a plecat la munca. Iubita lui este disperata și ia in calcul cel mai sumbru scenariu.

- Marcel Șerbuc s-ar fi comportat ciudat in perioada de dinainte de sarbatori, atunci cand a revenit in Romania, decizie care i-a surprins pe colegii de munca ai Simonei, avand in vedere ca femeia a ramas in Spania. In acea perioada, barbatul i-ar fi povestit unei persoane importante din viața lui ce…

- In weekend-ul trecut viețile a doi tineri aveau sa fie spulberate de un șofer inconștient, aflat sub influența drogurilor. Ulterior, au aparut informații șocante despre cursul evenimentelor, iar opinia publica avea sa gaseasca vinovații morali. Printre cei care au reacționat a fost și jurnalistul Cristian…

- Aceasta situatie nefericita s-a datorat unei erori in operarea companiei aeriene Lufthansa, asa cum a explicat directorul general al AIS, Marius Girdea, intr-un interviu pentru Agerpres.Conform declaratiilor sale, bagajele pasagerilor au fost incarcate intr-un container special pentru a fi transportate…

- Dupa ce pe 9 iulie a fost atacata de trei vecini, Petru, iubitul Elenei, spune ca a primit mai multe mesaje de amenințare de la iubita unuia dintre agresori. Barbatul spune ca sta cu teama și nu știe cum sa mai rezolve conflictul, care a luat proporții in ultimul an.

- Noi informații prețioase in cazul lui Gabriel, barbatul disparut fara urma de mai bine de doua saptamani. Care era starea lui in ziua dispariției. Ce a marturisit soția ciobanului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Firma belgiana H.Essers, din Genk, un gigant in domeniul transportului și logisticii, va trebui sa plateasca despagubiri unui șofer roman de TIR care a lucrat pentru companie timp de patru ani. Acest lucru a fost decis de tribunalul de munca din Anvers, joi, și povestea camionagiului care e și avocat…

- George Simion a caștigat 400.000 de euro la nunta pe care a organizat-o anul trecut ca o petrecere campeneasca in județul Valcea. Suma apare in ultima declarație de avere depusa de liderul AUR. Intr-o reacție pentru Digi24, Simion a aratat ca suma reprezinta „cheltuielile cu nunta”.