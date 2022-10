Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca a facut declarații, la Antena Stars, in care a vorbit despre nunta! Cand și unde va avea loc marele eveniment. De asemenea, artista a vorbit și despre schimbarile pe care a fost nevoita sa le faca pentru ca, atunci cand se privește in oglinda, sa se accepte așa cum e.

- Un mire roman susține ca și-a anulat nunta de doua ori din cauza pandemiei și de alte doua ori din cauza lui Gabița de la Buzau. Evenimentul urma sa aiba loc in Spania, unde locuiesc mirii, dar artistul nu și-ar fi respectat angajamentul

- Se pare ca Leo de la Kuweit nu este singurul cantareț care a escrocat, cel puțin in ultimele luni, intr-o perioada plina de nunți, miri. Acum, și despre Sile de la Cernica se spune același lucru. Cantarețul si formatia Extratereștrii ar fi "țepuit" mai multi miri. Ce spun pagubiții.

- Manelistul Leo de la Kuweit e implicat intr-un scandal de zile mari, asta dupa ce cantarețul a luat avansul pentru a merge la o nunta, dar nu s-a mai prezentat la eveniment. El a decis sa nu mai raspunda viitorilor miri, dar nici socrilor, astfel ca acum aceștia vor sa-l dea in judecata pentru țeapa…

- Un tanar din Suceava a furat darul de nunta al unui cuplu, in valoare de 17.800 de euro, și a fugit la mare. Barbatul a fost prins de polițiști dupa ce a cheltuit toți banii. Se pare ca nu este la prima abatere. Tanarul, in varsta de 29 de ani din Suceava este principalul suspect in cazul furtului…

- Despre Valeriu Sterian se spune ca a fost unul dintre cei care au pus bazele folkului romanesc. Cu puțin timp inainte de a implini 48 de ani s-a stins din viața, pierzand pe atunci lupta cu o boala nemiloasa, cancerul. Valeriu Sterian s-a nascut la 21 septembrie 1952 in Stiubei, comuna Ramnicelu, judetul…

- Doi tineri proaspat casatoriti, din Suceava, au ramas fara banii stransi la nunta, in mai putin de 24 de ore de la eveniment. Cei doi miri au strans la nunta 17.800 de euro (lei, lire sterline si euro), dar suma a fost furata sambata, imediat dupa eveniment. Faptasul ar fi intrat in apartamentul celor…

- Eveniment Autospeciala de stingere noua, cu capacitatea de 10.000 litri de apa, repartizata catre ISU Teleorman iulie 8, 2022 09:00 Joi, 7 iulie, 10 autospeciale de stingere cu capacitatea de 10.000 de litri de apa au fost recepționate și repartizate catre ISU Argeș, ISUJ Bacau, Inspectoratul pentru…