- Fostul președinte dinamovist Constantin Anghelache (76 de ani) are informații ca, in cel mai scurt timp, va incepe demolarea stadionului Dinamo, adica primul pas spre construirea unei arene moderne, vechiul vis al dinamoviștilor. Intervievat de GSP.ro in contextul planului „cainilor” de a-și muta baza…

- Intr-un comunicat, Engie a informat ca si-a majorat recent achizitiile de gaze naturale si gaze naturale lichefiate din Norvegia si a precizat ca nu are nicio activitate industriala in Rusia.Saptamana trecuta, autoritatile germane au suspendat procedurile de autorizare a gazoductului Nord Stream 2,…

- Clipe ingrozitoare pentru Oana Roman. Acum cateva zile, mama ei a ajuns, din nou, de urgența la spital acuzand probleme de sanatate. Vedeta de la Antena Stars a fost extrem de ingrijorata in privința Mioarei Roman. Ce a pațit fosta soție a fostului primar al Capitalei. Mioara Roman, din nou pe mainile…

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…

- Theo Rose și-a luat recent mare comunitate prin surprindere, asta imediat dupa ce și-a inceput ziua cu numeroase dezvaluiri tulburatoare! Ba ami mult decat atat, indragita artista a ajuns sa ia o decizie de ultim moment, fara a cere saftul cuiva. Iata ce se intampla cu ea, dar și despre ce este vorba,…

- Veste uriașa despre tulpina Omicron. Ministrul Sanatații vine cu detaliile aflate. Care este anunțul de ultim moment al lui Alexandru Rafila? De asemenea, oficialul a subliniat ca se așteapta ca in cursul saptamanii sa avem sub 20.000 de cazuri pe zi. Ce trebuie sa știe toți romanii și cum arata situația…

- Ce trebuie sa știe fanii emisiunii ‘Vorbește Lumea’ despre gașca show-ului și despre Adela Popescu? Ce se intampla cu iubitul proiect și care sunt modificarile de ultim moment? Cei care o urmaresc pe rețelele de socializare pe prezentatoare au primit deja anunțul oficial, iar acum se intreaba care va…

- Parinții Raisei sunt devestați de tragedie, iar acum urmeaza și perioada și mai grea, aceea a intrebarilor puse de frațiorul micuței. Baiețelul deja e curios sa afle de ce nu vine sora sa acasa. Iata ce i-au spus mama și tatal fetei celui mic.