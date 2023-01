Stiri pe aceeasi tema

- Toata țara este șocata de dubla crima de la Bran! Presupusul vinovat de moartea Alexandrei și a lui Nicu ar fi avut un complice? Ce a dezvaluit fratele paramedicului, in exclusivitate pentru Acces Direct. Unde se afla varul barbatului atunci cand polițiștii erau la casa „groazei”.

- Au aparut informații de ultima ora despre dubla-crima de la Iași. Va prezentam primele imagini cu casa in care Nicu și Alexandra au fost uciși, dar și detalii noi despre presupusul criminal, care le-a curmat viața celor doi cu un topor.

- Cine sunt cei doi soți din Bran care au fost gasiți fara suflare in casa și pe cine suspecteaza de crima cei din familie. O dubla crima a avut loc in satul Șimon, comuna Bran. Alexandra și Nicu, doi soți, au fost gasiți fara suflare in locuința lor, luni, in data de 16 ianuarie 2023. Persoana care i-a…

- O dubla crima din comuna Bran a șocat pe toata lumea. Soții ar fi fost uciși cu sange rece de catre o ruda a barbatului deoarece se certau pentru o bucata de pamant. Polițiștii urmeaza sa faca mai multe cercetari pentru a ajuna la criminal.

- Bebe Cotimanis, in varsta de 67 de ani, este unul dintre cei mai iubiți actori de filme din Romania, iar in curand, acesta va reveni intr-un nou proiect. Premiera serialului de la Antena 1 va avea loc peste doar cateva zile, iar Bebe Cotimanis va intra in pielea personajului Marcel, un lipovean viclean,…

- Cleopatra Stratan este una din cantarețele iubite de la noi. Aceasta a venit din Republica Moldova in Romania pentru a face muzica, iar de cațiva ani a reușit sa dea lovitura fara sa mai fie ajutata de tatal ei. Mai exact, cea din urma are colaborari in mediul online, merge la studio des și s-a […]…

- Castelul Bran a fost subiect de discuție tot weekendul acesta, datorita petrecerii de Halloween la care au participat mai mulți miliardari din Silicon Valley. Dar puțina lume știe cine sunt proprietarii Castelului Bran. Nepoții Reginei Maria a Romaniei locuiesc in afara țarii și sunt foarte discreți.…

- O dubla crima petrecuta in Turnu Magurele zdruncina din nou Romania. In cursul zilei de ieri, un apel la 112 anunța dispariția a doi tineri, in varsta de 18, respectiv, 16 ani. Cel care a alertat autoritațile a fost fratele baiatului disparut, care a menționat ca ruda sa a disparut fulgerator de acasa…