- Noua asistenta de la Acces Direct, Cosmina Scaunașu, a vorbit, in exlusivitate la Xtra Night Show, despre viața ei amoroasa. Superba tanara in varsta de 30 de ani este singura, iar dupa o relație de șase ani, incheiata cu scurt timp inainte de logodna, a facut-o sa creada ca nu are noroc in dragoste.

- Bia Khalifa a rupt tacerea și a vorbit cu sinceritate despre relația avuta in trecut cu celebrul Dani Mocanu. Cei doi s-au iubit acum mai mulți ani, pe cand blondina era minora, insa drumurile lor s-au separat, și nu intr-un mod foarte prietenos.

- Vica Blochina a acordat un interviu pentru Acces Direct in care a vorbit pe larg despre dezamagirile suferite in ultimul an și nu numai. Vedeta a dezvaluit ca a fost tradata de cea mai buna prietena și inșelata de partenera de afaceri. Astfel, blondina susține ca i-a mers foarte rau pe plan personal,…

- Premierul Florin Cițu l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la reuniunea PNL București, de sambata, la care se va alege președintele organizației. Premierul l-a criticat pe primarul general pentru ca a beneficiat de sprijinul PNL fara sa intre in partid și a spus ca la alegerile…

- Scandal la sedinta care are loc, miercuri, la Primaria Sectorului 1. Doi consilieri PSD au sunat la 112 sa anunte ca nu sunt primiti la sedinta tinuta la sediul Primariei Sectorului 1. La intalnire participa si primarul general al Capitalei, dar si ministrul Mediului.

- La nici doua luni de la inaugurarea fastuoasa, havuzul din parcul "La Izvor" din sectorul Buiucani al Capitalei, a fost vandalizat. In mijlocul fantanii arteziene s-a format o gaura care a fost acoperita, temporar, cu un scaun.

- "Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va insemna PNL in urmatorii ani. Trebuie sa avem curajul sa ne uitam in trecut si sa vedem ce nu a mers bine. Sa nu bagam sub pres. Azi suntem aici datorita parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din Romania. Am…