Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota a vorbit pentru prima data la Acces Direct despre tragedia prin care a trecut. La doar o zi dupa Craciun, soțul ei, marea sa dragostea, a incetat din viața in urma unui infarct. Acum, Marcela Fota incearca in fiecare zi sa vada luminița de la capatul tunelului, exact așa cum chiar ea spune.

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Noi am aflat ce spune familia actorului Alexander Zudor, acuzat ca ar fi abuzat mai multe femei in București, dupa ce am luat legatura cu un membru apropiat de-al familiei sale! Iata ce ne-a declarat sursa! Detalii incredibile!

- Alina, fosta iubita a lui Fulgy, și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor și a facut niște dezvaluiri incredibile despre familia Clejanilor! Frumoasa blonda a scos astfel la iveala detalii neștiute din fosta relație pe care a avut-o cu artistul, dar și despre cum s-a ințeles, de fapt, cu celebrii…

- Pintea plange dupa soția lui care l-a parasit dupa nici trei ani de casnicie. Femeia s-a refugiat imediat in brațele altor barbați, cand partenerul ei de viața a plecat la munca in strainatate pentru a starnge bani de casa. Cum vrea barbatul sa iși readuca partenera acasa?

- Chindia a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 17 din Liga 1. Mihai Eșanu (22 de ani) a acuzat starea gazonului din „Groapa” la finalul partidei. Toate detaliile despre Dinamo - Chindia 0-1, AICI Programul + rezultatele rundei #17 din Liga 1 „A fost un teren greu, o partida…

- Drama uluitoare a unui barbat parasit de soție de peste 80 de ori! In timp ce Dumitru Necoara iși crește singur cei 5 copii, acesta iși acuza partenera de viața ca a fugit de acasa alaturi de amantul ei. Declarații halucinante pentru „Acces Direct”.

- O alta poveste de dragoste cu nabadai a ajuns in platoul emisiunii ”Acces Direct”. De data aceasta, Ramona și Irinel sunt doi oameni care se iubesc și nu prea, caci se acuza reciproc de infidelitate și gelozie dusa la extrem, dar și de violența.

- Olandezul Royston Drenthe, fost mijlocaș la Real Madrid, a revenit in fotbal la 33 de ani și a semnat cu spaniolii de la Murcia, liderul din a treia liga din Spania. Considerat in 2007, cand a ajuns la Real Madrid, noua speranța a fotbalului olandez, Drenthe, pentru care madrilenii au platit 14 milioane…