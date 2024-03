Stiri pe aceeasi tema

- Anișoara deține un afterschool, activitate pe care o are de ceva timp. Chiar daca a fost acuzata ca și-a ucis soțul, impreuna cu cei doi copii pe care ii are impreuna cu Marian Claudiu Balan, o mama care iși duce copilul acolo spune ca nu o vede in stare sa faca așa ceva și o descrie ca o persoana liniștita.

- Ieri, Anișoara și fiul cel mare al profesorului disparut au aflat ca vor mai ramane sub control judiciar, masura prelungita pentru inca doua luni. Bogdan susține, in continuare, nu are vreo vina nici el, nici mama lui, care este acuzata inclusiv de familia barbatului ca l-ar fi ucis.

- Noi informații in cazul lui Marian Claudiu Balan, profesorul disparut. Aninșoara, fosta soție a profesorului disparut, a ieșit la atac! Femeia desființeaza ipotezele polițiștilor. Iata ce declarații a facut aceasta la Acces Direct!

- Cazul profesorului disparut din Valcea se complica tot mai mult. Anișoara, fosta soție a barbatului susține ca anchetatorii nu au facut verificarile necesare pentru a finaliza procesul, ea avand mai multe probe pe care le prezinta.

- Fosta soție a profesorului disparut de patru ani din Valcea susține ca a gasit mai multe greșeli in dosarul legat de Marian Claudiu Balan. Anișoara spune ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și ca exista unele lucruri care nu se potrivesc, incepand de la data in care ar fi disparut.

- Anișoara, fosta soție a profesorului din Valcea, crede tot mai mult ca antrenorul de șah al fiului cel mare este implicat in dispariția lui Marian Claudiu Balan. Ba mai mult, crede și ca barbatul ar fi avut motive pentru care sa fi facut așa ceva, mai ales ca i-ar fi facut avansuri inca de cand profesorul…

- Un vecin a acuzat-o pe Anișoara ca l-ar fi ucis pe profesor, impreuna cu fiul cel mare și ca l-ar fi ingropat in curtea casei parasite. Fosta soție a lui Marian Claudiu Balan spune ca s-au facut cercetari acolo și ca este exclusa aceasta varianta.

- De mai bine de trei ani, Marian Claudiu Balan este de negasit, fosta lui soție și cei doi copii minori fiind acuzați de crima și ca i-au ascuns cadavrul. Profesorul de matematica și Anișoara au divorțat in urma cu ceva timp, proces la care a fost prezent și antrenorul de șah al fiului ei cel mare, Bogdan.