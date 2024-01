Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de trei ani de cand un profesor din Valcea a disparut, fosta lui soție fiind acuzata ca a planuit totul și ca i-ar fi ascuns cadavrul, impreuna cu cei doi copii. Misterul dispariției lui pare departe de a fi elucidat, asta dupa ce un nou martor a facut declarații cel puțin neașteptate…

- In umbra misterului inconjurand dispariția profesorului de matematica din Valcea, sora sa, Ana Maria, a vorbit despre cum și-a dat seama ca fratele ei a disparut și de ce nu a mers imediat la poliție cu aceasta descoperire tulburatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct, Anișoara, fosta soția a profesorului de matematica disparut in mod misterior, a facut declarații. Ce a spus femeia despre plecarea de acasa a celui care ii era partener de viața.

- Dispariție misterioasa a unui profesor de matematica din Valcea. Potrivit informațiilor, ar fi plecat de la domiciliu de mai bine de 3 ani de zile. In aprilul 2020 ar fi vorbit ultima oara la telefon iar de atunci, de luni bune de zile, nu ar fi vorbit decat prin mesaje de pe numarul lui de telefon.…

- Soția profesorului de matematica din Valcea disparut acum aproape patru ani, care este acuzata ca l-a omorat impreuna cu unul dintre fii și i-a ascuns cadavrul, neaga orice implicare a sa și a copiilor. „La baza acestei anchete sta declarația mincinoasa a unuia dintre martori cum ca baiatul cel mic…

- Intr-un caz misterios care a șocat comunitatea din Valcea, sotia si cei doi copii ai unui respectat profesor de matematica, Marian Claudiu Balan, sunt acum acuzati de uciderea acestuia și de ascunderea cadavrului, dupa o disparitie care a avut loc acum tr

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.

- Irinel Columbeanu a spus adevarul despre fosta soție și actualul iubit al acesteia. Fostul milionar neaga complet zvonurile conform carora cei doi s-ar fi oferit sa-l ia in America. Fosta soție l-ar fi uitat complet și nici macar nu l-ar fi sunat sa afle cum se mai simte. Irinel Columbeanu, adevarul…