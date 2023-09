Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o relație de aproape 8 ani și un copil impreuna, Alexandra a decis sa se desparta de soțul ei. Tanara spune ca a fost batuta și amenințata in repetate randuri de tatal fiului ei, care, in prezent se afla la el, dupa ce ea a fugit in Cipru.

- Scandalul dintre Geta și fosta soacra continua! Mama lui Marian a facut acuzații grave, spunand ca aceasta i-ar fi distrus casa și i-ar fi furat obiecte personale, inclusiv bluza cu care și-a facut apariția in emisiunea Acces Direct. De asemenea, Geta ar avea datorii la fosta soacra.

- Maria, fosta lui iubita, a fost prezenta la petrecerea organizata de una dintre surorile lui David. Femeia spune ca, in trecut, a mai avut conflicte cu tatal copilului sau, dar in seara respectiva nu au existat neințelegeri.

- Cazul morții Alexandrei devine din ce in ce mai controversat. Colega de salon a tinerei din Botoșani, care a murit pe patul de spital, a facut delcarații șocante. Ea este cea care a luat parte la ultimele momente din viața Alexandrei, inainte sa se stinga din viața. Iata ce s-a intamplat, de fapt.

- Dupa ce Floarea și-a acuzat sora, pe Ileana, ca a facut tot posibilul pentru a primi banii mamei sale, de pe urma morții fratelui, Maria, o alta sora, intervine. Femeia spune ca Floarea este cea care cauta doar sa provoace discuții in familie, asta pentru ca Ileana a primit deja suma respectiva.

- Doctorița care i-a numit 'animale' pe protestatarii de la poarta spitalului unde a murit Alexandra iși explica gestul> Respect decizia celor care m-ați injurat!Doctorița de la Spitalul Județean Botoșani, implicata intr-o altercație cu protestatarii veniți sa ceara dreptate pentru moartea Alexandrei,…

- Este inadmisibila atitudinea cadrelor medicale care s-au ocupat de Alexandra, spun reprezentanții Consiliului Județean Botoșani, in urma scandalului izbucnit dupa moartea unei tinere de 26 de ani, insarcinata, in cazul careia medicii nu au acționat, deși femeia i-a implorat pana in ultima clipa.Sistemul…

- Dupa ce vinerea trecuta, cei șase copii ai Alexandrei și ai lui Dinu au fost luați, o vecina spune ca micuții erau bine ingrijiți, dar, de fapt, la mijloc, ar fi fost vorba de o razbunare din partea unui vecin, totul pornind de la un teren.