- Un polițist este acuzat de jaf, dupa ce din casa unei femei au disparut 300.000 de euro, bani ai unui afacerist și pe care ii ținea la mama sa. Acum soția polițistului, dar și amanta sa sar in apararea lui și spun ca e nevinovat.

- Alina Traiește un adevarat coșmar, dupa ce propria ei mama a alungat-o din casa alaturi de copilul ei minor. Femeia ar fi vrut sa iși refaca viața fara moștentorii sai, motiv pentru care și-a chemat fiecare concubin sa se mute alaturi de ea in casa renovata de catre fiica sa. Aceasta din urma a fost…

- O masina a fost lovita de tren, miercuri, in localitatea Grivita, accidentul avand loc la trecerea la nivel cu calea ferata, fara bariera, pe DJ 242, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Detasamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina…

- Radu Sirbu, fost membru al trupei O-zone, și frumoasa lui soție, Ana, formeaza o familie și au impreuna trei copii. Cei doi au lansat mai multe piese de dragoste impreuna, iar recent și-au facut o noua declarație de iubire in versuri. Cum suna piesa și cum arata viața lor, intre cariera și copii.

- Un barbat in varsta de 34 de ani e in culmea dispararii, asta dupa ce soția lui, cea cu care e casatorit de 15 ani, l-a inșelat cu un tanar de 18 ani. Razvan nu știe ce sa mai faca, deoarece are impreuna cu Alina opt copii, ultimii fiind gemeni in varsta de 1 an și 5 luni.

- Alec Baldwin și soția lui, Hilaria Baldwin, au impreuna 6 copii. In urma cu o luna, au devenit parinții unei fetițe superbe, dar de aceasta data a fost cu ajutorul unei mame surogat. Totuși, ceilalți cinci copii ai cuplului au fost aduși pe lume chiar de partenera marelui actor, lucru care și-a pus…

- Razboi teribil in mediul online, acolo unde un vlogger celebru este acuzat ca amenința cu moartea mai mulți copii. Parinții micuților sunt revoltați și vor ca Poliția sa intervina pentru ca barbatul in cauza sa fie oprit.

- ”Moldoveanca din Vaslui” sau Nadia Duluman, așa cum e cunoscuta ea in muzica populara a deschis ușa casei sale pentru Acces Direct. Cantareața și-a prezentat locuința, dar a vorbit și despre drama pe care o ascunde inca de cand era mica.