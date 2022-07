Stiri pe aceeasi tema

- Cristiana și-a spus povestea de viața cu ochii in lacrimi la Acces Direct, astfel ca dupa o serie de acuzații destul de dure la adresa fostului ei soț, acesta nu a ezitat și a intrat in direct pentru a se apara. Iata care este partea de adevar a lui Marius, dar și ce declarații a facut!

- O femeie din Neamț nu știe ce sa mai faca, caci susține ca viața ii e pusa in pericol in fiecare zi. Soțul ei, de care a aflat ca are o relație secreta și un copil, o amenința cu moartea daca va merge sa depuna divorț. Barbatul a sunat-o de nenumarate ori și i-a spus ca ii va lua viața.

- Cazul mamei cu șașe copii, care a fost data afara dn casa și batuta crunt de cel cu care-i are pe cinci dintre ei, a intrat in atenția tuturor. Dupa ce Cornel a intrat in direct la Acces Direct și a declarat partenera lui minte, o vecina din sat a simțit nevoia sa clarifice lucrurilre, astfel ca a facut…

- In exclusivitate pentru emisiunea Acces Direct, Gheoerghe Turda a povestit cum era viața de artist in perioada comunismului. Ce a marturisit indragitul interpret de muzica populara, dar și cum a ajuns sa fie colonel la ansamblul Ciocarlia.

- Mama unuia dintre presupușii hoți din Dambovița face primele declarații dupa ce fiul ei e acuzat ca ar fi furat țuica și cazanul lui Nicu. Ea spune ca nimic nu e adevarat și precizeaza ca Nicu și familia sa mint.

- Niculina susține ca Georgian l-a inșelat cu o tanara de doar 23 de ani cu care are și un copil. Femeia marturisește ca barbatului ii plac fetele mai tineri, iar in emisiunea de vineri l-a facut in direct ”urat cu spume”. Georgian e foarte deranjat de jignirile pe care partenera i le-a facut.