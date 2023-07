Stiri pe aceeasi tema

- Florentina s-a intors in Romania, dupa ce fostul partener a ramas fara loc de munca și fara o locuința in Italia. Barbatul și-ar dori ca fiica lor sa ramana in grija lui, chiar daca fara mama ei. Florentina spune ca a pierdut deja un proces impotriva fostului iubit, care a acuzat-o de rapire internaționala.

- Simona Gherghe face dezvaluiri: de ce a renuntat, de fapt, la Acces DirectSimona Gherghe a prezentat emisiunea Acces Direct pentru o lunga perioada de timp, iar la un moment dat a fost inlocuita de Mirela Vaida. Acum, vedeta dezvaluie motivul pentru care a renuntat la controversata emisiune trecuta,…

- Femeia al carei baiat de 12 ani a fost ucis in Revolutia din 1989 și-a dat foc in Poiana Brasov pe 25 mai, de Ziua Eroilor, se confruntase cu birocrația din Romania. Autoritațile nu au dat nici un comunicat pana pe 9 iunie despre tragedie, Ileana Negru ar fi recurs la gestul extrem dupa ce ar fi fost…

- Partidul Umanist Social Liberal, prin gruparea umanista social-liberala din Camera Deputaților, va susține cu argumente propunerea PSD de schimbare a sistemului de impozitare din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Costel Cașuneanu, vicecampionul en-titre de super rally va pilota, in premiera, un monopost, dupa ce in ultimii ani a facut senzatie cu modelul Skoda Fabia R5. Acesta va lua startul in etapele de super rally si viteza in coasta la bordul unui model unic pe circuitele din Romania, Wolf Mistral, construit…

- Mirela Vaida a rabufnit intr-o noua postare pe Facebook. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” iși dorea sa iși duca copiii la Disneyland Paris in perioada urmatoare, dar a anulat vacanța din cauza prețurilor la biletele de avion. „Am vrut și eu sa-mi duc copiii la Disneyland, in vacanța de Rusalii……

- Jasmine, una dintre cele mai celebre dansatoare din buric, a decis sa se retraga din lumina reflectoarelor și sa se bucure mai mult de tot ceea ce o inconjoara. Jasmine a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca petrecut de doua ori Paștele anul acesta, asta pentru ca a mers la mama ei care locuiește…

- Vedeta TV Mirela Vaida a fost cu nervii intinși la maximum in aeroportul din Bergamo. Prezentatoarea nu a mai ajuns luni la emisiunea pe care o modereaza,"Acces Direct".Mirela Vaida trebuia sa ajunga astazi la pranz in Romania, insa zborul pe care il avea are intarziere. Prezentatoarea de la Antena…