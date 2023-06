Stiri pe aceeasi tema

- De pe 30 mai, bunica Elena incearca sa afle ce s-a intamplat cu nepoata sa. De atunci, nu a aflat nimic și se teme ca adolescenta ar fi in pericol. Ecaterina este in clasa a VIII-a și a disparut in drum spre școala.

- O mama iși cauta disperata fiica, dupa ce i-a spus ca pleaca in oraș. De mai bine de doua saptamani, femeia nu mai știe nimic de Andreea, care ar fi plecat cu iubitul, un barbat de 35 de ani, pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare.

- In urma cu o zi, Andreea și Catalin au povestit la Acces Direct cum se tem sa mai iasa din casa de frica vecinilor agresivi. Dupa ce familia respectiva a fost acuzata, Georgiana, tanara care are locuința langa cei doi, a reacționat, spunand, ca de fapt, Andreea și Catalin sunt cei care tulbura liniștea…

- O cantareața spune ca ar fi ramas cu toata averea unchiului sau, care era stabilit de mai mulți ani in Filipine. Doar ca, pentru a intra in posesia banilor, urma sa plateasca mai multe taxe și a decis sa se duca in Manila, pentru a se convinge ca nu este vorba de o inșelaciune.

- O mama iși cauta cu disperare fiul care s-a nascut in urma cu 36 de ani. Lenuța spune ca nu mai știe nimic de baiatul sau și ca legatura dintre cei doi s-a rupt pe cand el era doar un copil. Acum, femeia vrea sa repare greșeala și sa il gaseasca pe fiul sau.

- De cand familia nu mai știe nimic de Nicu, mama și sora sa nu mai au liniște și susțin, in continuare, ca șoferul Florin este vinovat. Un al doilea martor face dezvaluiri șocante despre tanarul de 19 de ani, despre care spune ca ar fi fost amenințat chiar de cel care i-a propus un loc de munca in strainatate.

- O familie iși cauta sora de mai bine de 17 ani, asta dupa ce au aflat ca aceasta traiește. Sora lor a fost abandonata de parinți intr-un centru de copii, iar mai apoi li s-a spus ca a murit in spital in urma unui incendiu. Familia a aflat ca Rodica ar trai deoarece a mers sa-și scoata certificatul de…

- Marin nu știe ce sa faca pentru a afla unde sunt fetele lui. Barbatul nu le-a mai vazut de mai bine de 30 de ani! Iubita lui le-ar fi vandut pe copile in Cipru. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.