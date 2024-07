Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela susține ca traiește un coșmar din cauza fostului soț, asta dupa ce barbatul ar fi aflat ca ea a vrut sa iși refaca viața. A obținut și ordine de protecție impotriva lui, a purtat și cateva luni brațara de monitorizare, dar in zadar, caci a continuat sa o amenințe și a incercat sa ii dea foc.

- Nicolae este intr-o situațide delicata. Dupa ce soția a plecat cu un alt barbat, in urma cu doi ani și a lasat in urma trei copii, acum iși dorește sa se implice in viețile micuților. Aceasta ar vrea sa locuiasca impreuna cu ei peste hotare, dar taticul nu este de acord cu decizia luata.

- Un scandal monstru a avut loc in comuna Luna din Cluj. Doi prieteni s-au luat la cearta dupa ce ar fi baut prea mult. Situația a degenerat și s-a ajuns la agresiuni grave, unul dintre ei necesitand peste 3 luni de ingrijiri. Scandalul a avut loc la inceputul acestei luni, fiind deschis și un dosar penal…

- Doi frați traiesc un coșmar. Tatal lor a cunoscut o femeie și s-a și casatorit cu ea și cei doi copii pe care ii avea din casnicia anterioara au fost dați afara din locuința de catre aceasta femeie care le-ar fi luat locul in inima tatalui lor. Aceștia nu mai știu ce sa faca și cauta soluții.

- Un barbat din județul Suceava ar fi ajuns la un pas de moarte, dupa ce ar fi fost batut crunt de un alt barbat și fiii lui! Acesta ar fi suferit rani grave, care ar fi putut sa ii provoace decesul. Familia lui este ingrozita de ce s-a intamplat și de faptul ca ar fi putut sa il piarda. Tot scandalul…

- Cei 8 copii ai Mariei și ai lui Vasile au fost luați cu forța? Cei doi au povestit cum s-a intamplat totul și cum s-au trezit cu jandarmii la poarta, fara a primi vreo explicație. Iata cine le-a pus gand rau celor doi parinți!

- Costica a ajuns sa doarma intr-un grajd de aproape doua saptamani. Nici de sarbatori nu a venit nimeni la el, chiar daca este paralizat și a fost alungat din casa de femeia cu care este impreuna de 53 de ani.

- Klaus Iohannis intervine in scandalul controlului romanilor pe aeroporturi din Europa dupa intrarea Romaniei in Schengen aerian și maritimPreședintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, inaintea participarii la Consiliul European, despre problemele pe care le-au intampinat romanii