Stiri pe aceeasi tema

- O mama iși cauta cu disperare fiul care s-a nascut in urma cu 36 de ani. Lenuța spune ca nu mai știe nimic de baiatul sau și ca legatura dintre cei doi s-a rupt pe cand el era doar un copil. Acum, femeia vrea sa repare greșeala și sa il gaseasca pe fiul sau.

- Cu ajutorul echipei Acces Direct, Paulina și-a gasit tatal dupa 25 de ani. Tanara și-a spus povestea in exclusivitate la Acces Direct, iar echipa a facut tot posibilul sa il gaseasca in scurt timp. Iata momentul emoționant dintre cei doi atunci cand s-au auzit pentru prima data!

- Un adolescent, in varsta de 15 ani, din județul Gorj, a trecut prin momente grele, dupa ce a fost batut cu cruuzime de o gașca de tineri. Baiatul a fost crescut numai de tata, pentru ca mama lui l-a parasit la doi ani. Parintele elevului vrea sa se faca dreptate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru…

- In urma cu doi ani, mama copiilor a murit la scurt dupa timp dupa ce l-a nascut pe fiul cel mic. Tatal micuților a murit de curand, iar bunicii paterni nu au putut sa le spuna micuților ce s-a intamplat. Cei doi spun ca mama copiilor a murit pentru ca ar fi fost neglijata de medici și nimeni nu s-ar…

- Ana Morodan a vorbit, intr-un interviu pentru Acces Direct, despre ziua in care a provocat un accident minor in trafic și fost oprita de poliție de trei ori. Contesa Digitala nu-și mai amintește detalii importante despre acea zi.

- Fanica nu a avut o viața ușoara, dupa ce amantul a parasit-o și s-a intors din nou la soțul ei. Fanica plange dupa cei patru copii care au fost luați fara ca ea sa știe. Aceasta susține ca cineva i-a pus gand rau și ca avea condiții pentru cei mici. Iata ce a marturisit la Acces Direct!

- Mihaița a plecat sa munceasca in Spania in anul 2018, iar de atunci nu mai știe nimeni nimic de el. Barbatul a disparut pe data de 24 octombrie, in urma cu 6 ani. Ce au marturisit fratele și mama lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost umilit, sechestrat și batut cu bestialitate de mai mulți colegi. Baiatul a fost ținut in cușca animalelor, chiar in curtea școlii. Imaginile sunt șocante. Prin ce clipe de groaza a trecut elevul. Parinții fac acuzații grave, in exclusivitate pentru Acces Direct.