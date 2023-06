Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Capitala este acuzat ca si-a violat fiica vitrega timp de doi ani. Copila avea 13 ani cand a inceput cosmarul. Iar mama, spun anchetatorii, desi a aflat la ce traume este supusa fetita, nu a facut nimic pentru a o proteja. Atat jandarmul, cat si mama fetitei au fost trimisi in judecata…

- Anișoara spune ca, in prezent, se ocupa de fiul sau, asta dupa ce mama sa a acuzat-o ca și-a neglijat fiul. Femeia spune ca micuțul a fost inscris la gradinița și ca și-a gasit liniștea dupa ce s-a casatorit cu un alt barbat decat tatal fiului sau.

- Anamaria a vorbit pe 10 aprilie cu prietena sa cea mai buna, care era și colega de școala. Cele doua urmau sa ajunga la salonul de cosmetica. Copila nu i-a mai raspuns prietenei sale din acel moment, deși colega sa a tot insistat cu mesajele.

- In dimineața in care ar fi fost ucisa, Anamaria a vorbit cu o prietena. Aceea ar fi fost ultima conversație a copilei cu o alta fata, colega de școala. Fata parea suparata și i-a spus ca are telefonul mamei sale, pana cand Simona ii va cumpara altul.

- Bianca susține ca nu mai știe nimic de fiica sa de cand tatal copilei a intervenit intre cele doua. Dupa ce au divorțat, femeia a plecat in Spania, pentru a-și putea intreține fiica in varsta de 8 ani. Doar ca, potrivit spuselor ei, fostul soț a pacalit-o astfel incat micuța sa ramana in grija lui și…

- Fosta asistenta maternala a oferit informații despre fiica Feliciei, copila lasata la orfelinat. Ce a dezvaluit Florica, in exclusivitate pentru Acces Direct. Mama nu are liniște și nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani.

- Vasile spune ca fiica lui ar fi fost ademenita cu daruri scumpe de un barbat cu 10 ani mai mare, insa acesta este doar inceputul unei relații de groaza in care copila ar fi captiva. Cand și-a dat seama de pericolul in care este supusa, tatal fetei a incercat sa o salveze, insa lucrurile ar fi luat o…