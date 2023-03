Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Constanța iși striga durerea, dupa ce soția sa a plecat de acasa, fara sa ii spuna. Mihaela și-ar fi mințit partenerul ca pleaca la o matușa pentru o saptamana și de atunci, nu s-a mai intors.

- Dupa o relație de 27 de ani, Viorel iși cauta soția, care a plecat de acasa pe cand se afla la munca. De atunci, nu a mai putut lua legatura cu Mihaela, dupa ce i-ar fi blocat atat apelurile, cat și posibilitatea de a accesa profilul de Facebook.

- Doi parinți trec prin clipe grele! Ileana și Costica o cauta pe fiica lor de 5 ani. Ei sufera de dorul fetei și ar vrea sa primeasca un semn de viața din partea ei. De ce se tem cei doi. Ce a marturisit mama indurerata, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a batut un copil intr-un parc de joaca: „Iti promit ca nu o sa-ti mai revezi familia” Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a batut un copil intr-un parc de joaca: „Iti promit ca nu o sa-ti mai revezi familia” Un barbat din Alba a fost condamnat de…

- Lidia se afla intr-o situație mai complicata decat a majoritații. Femeia nu reușește sa scape de inca soțul ei, deși a facut un copil cu alt barbat și este insarcinata din nou, de data aceasta cu un copil al lui Marius, actualul ei partener. Totodata, in drama vieții ei este inclusa și viața distrusa…

- Maria are 47 de ani și toata viața a trait o adevarata drama. Femeia ar fi fost parasita de parinți intr-o padure pustie pe cand era doar un copil, iar cei care au adoptat-o nu vor sa ii spuna adevarul. Așadar, pana la aceasta varsta, Maria nu a reușit sa ii cunoasca pe cei care i-au dat viața.

- Un copil a disparut de 17 ani. Vasilica ar fi fost rapit de „omul cu bomboane”, chiar din apropierea blocului in care locuia. Familia il cauta cu disperare. Mama baiatului nu are liniște din anul 2006 și nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fiul ei. Ce a marturisit Angela, in exclusivitate…

- Elena Mandoiu iși cauta fiica de 38 de ani. Personalul medical i-a spus a doua zi dupa naștere ca fetița a murit, dar nu exista nicio dovada pentru acest lucru. Mama este convinsa ca micuța a fost furata și ca traiește sub o alta identitate.