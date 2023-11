Stiri pe aceeasi tema

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- La mai bine de 10 zile de la uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner in vila sa din Sibiu, criminalii sai au fost identificați. Este vorba de trei barbați din județul Dolj. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu, cel mai probabil și cu ajutorul martorului-cheie, care…

- Anchetatorii i-au identificat pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Criminalii ar fi din județul Dolj. Pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Identificarea a fost facuta cu ajutorul probelor ADN ridicate din mai multe locații,…

- Au aparut informații explozive in cazul lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis de trei barbați in casa lui din Sibiu. S-a aflat cine ar fi aceștia și unde ar fi locuit inainte sa recurga la gestul extrem. Poliția a intrat in posesia mai multor informații.

- Criminalii omului de afaceri Adrian Kreiner sunt inca liberi, in vreme ce apropiații se pregatesc sa-l conduca vineri pe ultimul drum. Ipoteza unui atac la comanda este tot mai vehiculata – omul de afaceri ar fi fost supravegheat inainte. Mama logodnicei lui Kreiner spune ca hoții au acționat in așa…

- Procurorii din Sibiu au deschis o ancheta dupa ce trei barbati mascati au intrat intr-o locuinta si l-au agresat pe proprietar, legandu-l de maini si de picioare, pentru a fura mai multe bunuri.

- Un roman trece prin momente ingrozitoare de cand razboiul din Israel a inceput. Teroriștii gruparii Hamas i-au rapit intreaga familie. Fiica lui Remus este convinsa ca va muri. Tanara i-a spus tatalui ei lucruri ingrozitoare direct de la fața locului. Iata cum acționeaza teroriștii cu oamenii pe care…

- Jenica spune ca nu are liniște de 26 de ani cu vecinul, cu care este in conflict. Langa gardul ei, barbatul ei a construit mai multe cotețe și spune ca mirosul este insuportabil, iar una dintre nepoate era sa fie mușcata de un șobolan venit din curtea barbatului, in urma cu o saptamana.