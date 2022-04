Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Harsova a nascut in ambulanta, asistata de salvatorii SMURD Bebelusul s a nascut prematur, la opt luni Salvatorii au avut emotii, fiind prima nastere pe care o asistau Atat mama, cat si copilul sunt sanatosiMisiune plina de emotii pentru colegii de la Statia de Pompieri Harsova: au adus…

- O femeie din orașul Odesa, Ucraina, a nascut gemeni, o fetița și un baiețel, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau. In instituțiile medico-sanitare publice din Republica Moldova au nascut 14 femei refugiate din Ucraina, potrivit informațiilor prezentate Ministerului Sanatații. Menționam ca serviciile…

- Emilia Ghinescu se bucura de o familie frumoasa și de trei copii minunați. Astazi, cantareața a venit la Acces Direct alaturi de fiicele sale. Erika, fata cea mare, are planuri uriașe și vrea sa studieze mai departe medicina. Deja adolescenta a inceput pregatirile pentru examen.

- Celia radiaza de fericire in aceste momente! Artista a adus ieri pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar recent a impartașit cu marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare cum se simte. Mai mult decat atat, fara a se sfii cantareața a postat și prima fotografie cu micuța Sara Maria!

- Cantareața Adina Popovici a trecut prin clipe foarte grele in urma cu doi, atunci cand se afla in mașina prin Cluj. Artista a lovit pe femeie care a traversat strada printr-un loc nepermis, iar chiar daca femeie nu a fost in stare grava, pentru vedeta a urmat o perioada cumplita.

- Gigi Becali a ales numele manastirii pe care o face in Valcea. Patronul FCSB a pornit tot mai decis pe calea bisericii in speranța mantuirii sale. Latifundiarul a cumparat 30 de hectare in județul Valcea, unde dorește sa construiasca un devarat orașel monahal. Acolo, intr-unul dintre lacașurile ce se…

- Maria B., femeia care a fost implicata in accidentul care a avut loc marti la Baltati si care a nascut un baiat sanatos in aceeasi zi, va putea pleca zilele urmatoare acasa. Medicii de la Maternitatea "Elena Doamna", unde se afla atat mama, cat si copilul, spun ca starea lor este una buna. Desi mama…

- Fiica si nepotul lui Bob Marley au vizitat miercuri o expozitie deschisa la Londra care prezinta povestea vietii regretatului cantaret jamaican de reggae, relateaza Reuters. Expozitia "One Love Experience", deschisa la Galeria Saatchi din Londra pentru urmatoarele 10 saptamani inainte de a…