- Madalina are 15 ani și a fost rapita la inceputul lunii iulie. Mama ei, Denisa, este disperata și spune ca nu a putut afla nimic despre fata sa. Femeia este convinsa ca totul ar fi pornit de la presupusa relație pe care ar fi avut-o copila cu un baiat dintr-un sat din Vaslui.

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Medicii de la Spitalul de Copii din Iasi au tratat in aceste zile doua cazuri foarte complexe si cu sanse foarte mici de recuperare. Doi copii, de 4 si 6 ani, s-au luptat cu moartea la Iasi, iar pana acum unul s-a stins din viata, iar prognosticul pentru al doilea ieri, la inchiderea editiei, era foarte…

- Un copil de șase ani a murit, astazi, in Buzau, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Baiețelul a fost calcat de o mașina, in timp ce mergea acasa de la școala. Medicii au ajuns la fața locului pentru a-i salva viața, insa impactul a fost prea puternic ca sa supraviețuiasca, astfel ca…

- Accident grav pe calea ferata. O mașina a fost lovita de un tren, la Roșiești, in județul Vaslui. In vehicul se aflau o femeie de 38 de ani și un copil de 7 ani, care au fost grav raniți. La locul accidentului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare și descarcerare. Ca intotdeauna in cazul accidentelor…

- Registrul Auto Roman (RAR) prezinta pe pagina sa de Facebook ceea ce numeste "o emblema a automobilelor americane", un Cadillac Coupe DeVille din 1977. Masina, fotografiata la RAR Vaslui, a fost adusa din SUA in 2015. "O emblema a automobilelor americane, la RAR Vaslui: Cadillac Coupe DeVille, 1977.…