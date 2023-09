Stiri pe aceeasi tema

- Adi Hadean marturisește ca rețeta pentru ciorba de roșii a invațat-o de la bunica sa.„De la ea am invațat ca o ciorba de roșii trebuie sa fie generoasa, din roșii bine coapte și neaparat sa arunc in oala crenguțe de cimbru, pe langa faptul ca in toata casa o sa fie miros de cimbru proaspat, ciorba…

- Mihaela Banu iși cauta disperata sora de mai mulți ani. Parinții sai au abandonat-o in spital, iar micuța a fost adoptata de o familie din Franța. Acum, tanara iși dorește sa o cunoasca pe sora ei mai mare și a facut mai multe demersuri.

- Ștefan incearca de un an sa iși ia mama langa el, dar fara succes. Barbatul il acuza pe Matache, un nepot, ca a facut tot posibilul sa devina tutorele mamei sale, iar mai apoi ar fi incercat sa puna mana pe avere cu orice preț.

- Panica intr-o stațiune montana italiana de la granița cu Franța. Dupa o ploaie torențiala apele unui parau s-au umflat și in cateva clipe un tsunami de noroi a lovit localitatea Bardonecchia.

- Ana este mama unei fetițe de 11 ani, dar de mai bine de trei ani spune ca nu și-a putut vedea fetița. Femeia incearca sa ia legatura cu fostul soț, dar s-ar fi lasat influențat de actuala iubita, alaturi de care are un copil.

- O bunica nu știe nimic de nepotul ei de mai bine de un an, totul din cauza nurorii. Nici macar tatal nu are acces la fiul lui, in ciuda deciziilor luate de autoritați in urma separarii parinților.

- O bunica, in varsta de 70 de ani, iși crește de una singura nepoata, dupa ce fetița a fost abandonata de mama. Tatal copilei a murit, iar baza Mariucai este bunica ei. Copila are o educație aleasa și pune mult preț pe școala. Ce au marturisit cele doua, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Oana este mama a trei copii și spune ca fiica mijlocie a ramas in grija tatalui, dupa ce barbatul i-a smuls-o din brațe. Coșmarul ei a inceput in urma cu mai mulți ani, atunci cand a decis sa se impace cu tatal copiilor, dupa ce au divorțat in 2013.