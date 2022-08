Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de numai 9 ani din Dolj a fost violata cu salbaticie de partenerul mamei sale si abia dupa doua saptamani copila a gasit puterea sa povesteasca tot ce s-a intamplat. In acele momente ingrozitoare, ceilalti 4 frati ai victimei dormeau, in aceeasi casa unde s-au petrecut ororile. Individul, un…

- Luni seara, in jurul orei 22, Angela se intorcea acasa, dupa ce a fost in vizita la o prietena apropiata. Femeia a vrut sa cumpere cateva dulciuri pentru fiul ei, in drum spre casa, insa nu a mai apucat sa ajunga la magazin. Pe drum, intr-un loc intunecat, agresorul a urmarit-o și a atacat-o violent.…

- Caz tragic in Italia unde o mama și-a lasat fetița de doar un anișor singura in casa, timp de 6 zile. Bebelușul a murit de foame, in timp ce femeia a mers sa se intalneasca cu partenerului ei la Bergamo. In ciuda faptului ca fetita nu avea nici macar doi ani, mama nu s-a gandit cum ar putea sa supravietuiasca…

- Mama Maria și-a spus povestea de viața la Acces Direct in luna aprilie a acestui an, insa acum au aparut noi detalii despre fiica femei, cea pe care ea susține ca a nascut-o in 1986. Ce se arata in declarațiile facute de directorul spitalului unde aceasta a nascut in urma cu peste 30 de ani.

- Maria Pop traiește drama vieții ei. Vedeta TV tocmai ce a ieșit dintr-o relație toxica, insa nu este lasata in pace de catre fostul iubit. De-a lungul relației lor, ea a fost abuzata, atat fizic, cat și verbal, iar de cand a decis sa puna punct relației este urmarita de catre fostul iubit. Ea a povestit…

- Ștefan este un tatic care a ales sa iși strige disperarea in fața tuturor, prin intermediul emisiunii Acces Direct. Barbatul este profund indurerat, asta fiindca fosta soție vrea sa-i "smulga" fetița de langa el, pe care doar el a crescut-o pana la varsta de 7 ani. Iata ce se intampla, de fapt!

- Astazi a fost o zi mare pentru Mircea, taticul care și-a spus povestea in cadrul emisiunii Acces Direct. La un moment dat, barbatul a povestit ca fiica lui este forțata sa se calugareasca și ca este traumatizata. Astazi, dupa mai multe luni, Mircea și-a vazut fiica. Iata cum a fost revederea dintre…