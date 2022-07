Stiri pe aceeasi tema

- Crima macabra sau dispariție misterioasa? Familia barbatului disparut nu mai are liniște, iar Cristea este de negasit de doua luni de zile. Cristea ar fi mers la cosit pe moșia unui fermier, iar de atunci nu ar mai fi fost vazut de nimeni. Familia barbatului l-ar fi cautat prin imprejurimi, dar nici…

- Maria susține ca este terorizata și batuta de soacra, dar și de soțul ei. Femeia de 40 de ani este casatorita cu soțul ei de doi ani, insa cei doi sunt impreuna de 17 ani. Maria a declarat la Acces Direct ca nu a mai avut liniște de cand socrul ei s-a stins din viața, iar soacra ii face viața un calvar.

- Familia lui Yasmin este ingenuncheata de durere. Tanara care doar ce implinise frumoasa varstad e 18 ani a decis sa iși puna capat zilelor. Se afla in București, impreuna cu o prietena și s-a aruncat de la etajul 5 al blocului unde locuia pe atunci. Tanara s-a nascut in Madrid, insa locuia in Galați.

- Delia Matache a atras toate privirile in ultimele zile. Dupa ce a dat de ințeles ca ar putea fi insarcinata, asta din cauza simptomelor de inceput de sarcina pe care le prezenta, recent a venit cu o serie de dezvaluiri neașteptat din intimitate. Iata ce a spus artista despre soțul ei, dar și despre…

- Politistii ieseni l-au gasit pe principalul suspect al crimei care a avut loc noaptea trecuta in centrul Iasului. Este vorba de Cezar Bercu, un tanar de 20 ani. El a fost dus la locul crimei pentru reconstituire si apoi a fost audiat. Cel mai probabil, pe numele lui se va emite un mandat de arestare.…

- Presupusul ucigas al Beatei Molnar a fost gasit de autoritati si incatusat. El urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, cu propunere de arestare preventiva. Potrivit informatiilor Observator, presupusul criminal a fost retinut in Oradea, in cartierul Velenta. El va fi prezentat…

- In exclusivitate pentru emisiunea Acces Direct, familia susține ca Gabi nu și-a pus capat zilelor. Din ce motiv a ajuns fratele barbatului la aceasta concluzie. Apropiații lui au marturisit ca nu ar fi suferit din cauza femeii maritate.

- Mirela Vaida a dezvaluit ca iși dorește sa ramana insarcinata din nou, chiar daca are trei copii și a schimbat prefixul anul acesta. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a dezvaluit intr-un interviu pentru TV Mania ca se simte o femeie implinita si nu exclude sa mai faca un copil. „Am reușit... The…