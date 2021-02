Stiri pe aceeasi tema

- Impostorii fac victime pe banda rulanta! Dupa cazul șocant al Angelei Balint, diferite femei susțin ca au fost țepuite de escroci pe rețelele de socializare. Daniela, o romanca stabilita in Germania de aproape 10 ani a povestit pentru Acces Direct ca a cazut in plasa unui om ce s-ar fi dat drept soldat…

- Escrocii de pe rețelele de socializare fac victima dupa victima. Dupa ce cazul Angelei Balint i-a șocat pe telespectatorii Acces Direct din intreaga țara, un nou caz zguduie Romania. O femeie in varsta de 47 de ani susține ca a fost pagubita de nu mai puțin de 10.000 de euro de un barbat cu o identitate…

- Unul dintre fiii Angelei Balint, femeia cautata de 19 zile și gasita astazi, a povestit la Acces Direct ca a ignorat un detaliu extrem de important, in timpul cautarilor mamei sale, fara sa știe ca acesta ar fi putut sa-l conduca la locul in care aceasta se afla.

- Marcela Ilie, o femeie in varsta de 45 de ani din județul Gorj, susține ca nu mai are liniște de cand amantul ar fi pagubit-o de zeci de mii de euro. Mai exact, aceasta a declarat la Acces Direct ca fostul iubit i-ar fi dat foc la casa din cauza geloziei. Iata ce acuzații teribile ii aduce barbatului!

- Mariana Duța, o femeie in varsta de 50 de ani, susține ca nu mai ar mai avea liniște din cauza soțului ei. Stabilita in Italia, romanca a declarat ca i-a trimis partenerului ei, in timp, suma de 40.000 de euro, bani pe care i-a investit in casa barbatului, dar ca, ajunși la divorț, acesta nu ar vrea…

- O pacienta din Italia a ajuns la spital cu o tumoare uriașa, dupa ce a evitat sa mearga la un control medical din cauza pandemiei de Covid-19. Femeia a ajuns la spital, acolo unde a fost operata de urgența, informeaza DPA.

- Mai multe state europene au luat decizia sa inchida stațiunile de schi pe perioada iernii chiar daca aceasta decizie presupune pierderi mari pentru economiile acestor țari. Printre aceste state se numara Franța, Germania și Italia. Stațiunile de schi din aceste țari vor fi inchise pe peioada sezonului.…

- Duminica, 22 noiembrie, in jurul orei 15.00, la același punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, cetateanul roman T.D., in varsta de 42 de ani, din județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism cu care tracta o remorca pe care transporta un autoturism…