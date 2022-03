Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au primit intoxicații cu gaze naturale dupa ce in gospodarie a fost exploatata o butelie de tip propan butan. Cazul a fost inregistrat pe data te 8 martie intr-o casa de locuit din localitatea Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

- Prietenul lui Vlad Carp, scafandrul marin decedat ieri in tragedia de la Constanța, e șocat de cele intamplate. Barbatul de 39 de ani se afla in elicopter in momentul prabușirii acestuia. Acasa il aștepta o soție, dar și un copil care de acum va crește fara tata.

- Jocurile de noroc par a fi dintotdeauna in atentia oamenilor, iar dezvoltarile din domeniul tehnologic au contribuit la aparitia unor moduri inedite de a te bucura de ele. De la micile spatii intunecate in care intrai pentru a-ti incerca norocul, s-a ajuns la posibilitatea de a juca jocuri de noroc…

- Noi detalii de-a dreptul șocante ies la iveala in cazul morții Marinei. Mama tinerei este cat se poate de revoltata și il acuza pe presupusul criminal ca ar pune la cale un plan pentru mușamalizarea dosarului. Iata ce declarații cutremuratoare a oferit femeia, in exclusivitate, la Acces Direct!

- Invatatura biblica „Iubeste-ti aproapele” a fost inteleasa gresit de o enoriasa din Oradea. Femeia s-a indragosit de un preot si l-a terorizat luni la rand cu mii se apeluri, mesaje si fotografii, informeaza Observatornews . Povestea a inceput in anul 2019. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei…

- O femeie risca pina la 2 ani de inchisoare dupa ce a furat zeci de mii de lei de la propriul soț. Cazul a avut loc la sfirșitul anului 2021. Potrivit informațiilor prezentate, in decembrie anul trecut un barbat de 66 de ani a apelat la Poliție dupa ce a depistat ca din safeu au disparut bani și acte…

- O noua escrocherie in mediul online! O tanara și-a comandat țigari cu ajutorul unui site gasit pe o pagina de Facebook, insa atunci cand a venit curierul acasa a avut parte de o surpriza cu adevarat neplacuta. Carmen a gasit in loc de ceea ce și-a dat comanda un pantof! Cum a fost posibil acest lucru.

- Parchetul Militar s-a sesizat din oficiu și a fost intocmit un dosar penal in rem pentru jandarmii care au acționat la poarta Senatului, in ziua protestului violent de la Palatul Parlamentului. S-a deschis un dosar de cercetare penala pentru jandarmii care au acționat la proteste, mai exact pentru dispozitivul…