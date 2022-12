Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalul Iași a admis propunerea formulata de catre procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Iași și a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile. (DIICOT) Un barbat a fost retinut in dosarul privind savarsirea infractiunii…

- Un barbat a fost retinut in dosarul privind savarsirea infractiunii de trafic de minori, a anuntat, joi, DIICOT Iasi. In urma celor cinci perchezitii efectuate in cursul zilei de miercuri in municipiul Iasi in cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de minori,…

- Un fost primar PSD din Alba, un antrenor de fotbal și un fost polițist au fost ridicați de procurori DIICOT pentru trafic de minori. Cei trei ar fi transportat tinere minore pentru prostituție in afara țarii.

- SURSE: Fostul primar din Abrud, un fost polițist și un antrenor de fotbal, ridicați de DIICOT intr-un dosar de trafic de minori Fostul primar al orașului Abrud, Nicolae Simina (PSD) și un fost polițist al IPJ Alba ar fi fost ridicați de mascați, miercuri dimineața fiind cercetați intr-un dosar de amploare…

- Procurori DIICOT, politisti si jandarmi efectueaza, miercuri dimineata, peste 50 de actiuni operative pentru destructurarea unor grupari infractionale organizate, specializate in trafic de droguri, trafic...

- D.R.D.P. Constanta informeaza participantii la trafic ca, in data de 12 octombrie 2022, vor continua anchetele de circulatie origine ndash; destinatie, efectuate cu avizul si cu sprijinul politiei rutiere.Reprezentantii DRDP Constanta reamintesc ca aceste anchete sunt masuratori de trafic care se efectueaza…

- O mama este acuzata ca și-a ucis bebelușul, dupa care ar fi aruncat trupul neinsuflețit in toaleta din curte. Femeia mai are patru copii, iar in aceste momente se afla acasa, cu trei minori. Presupusa vinovata a fost reținuta atunci pentru 24 de ore. Vecinii cer sa se faca dreptate.