Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala s-au mișcat ca la carte și au gasit-o in timp record pe fata care a sunat la 112 și a reclamat ca este rapita. "Astazi, prin apel 112 a fost sesizata dispariția unei minore, reclamația fiind formulata de o ruda.Din datele transmise, cat și dintr-un apel 112 ulterior,…

- Un barbat de 53 de ani, din Balteni, Conțești, a plecat sambata in Capitala și nu s-a mai intors. Post-ul Balteni: Barbat disparut in București, gasit de rude la INML. Familia cere explicații autoritaților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 33 de ani din București care trebuia sa se afle in carantina in Capitala, a fost depistat de jandarmi tocmai in Bistrița, in gara CFR.Duminica seara in jurul orei 19.30, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil au depistat in Gara Bistrița Nord un barbat care ar fi trebuit sa se afle…

- Ana Maria Prodan se poate considera una dintre cele mai mandre mame din lume. Pe langa faptul ca are o cariera de succes și arat incredibil, vedeta are și copii care o moștenesc. Cum a fost surprinsa fiica impresarei in Capitala? Fata Anamariei Prodan a luat ochii tuturor Vorbim despre Rebecca Prodan,…

- Un indragit cantareț a murit, vineri dimineața, intr-un teribil accident rutier pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, la kilometrul 129, in zona localitații Draganu-Olteni. Este vorba despre Dumitru Stroie, solist la Junii Jidvei. Sibianul de 30 de ani mergea la București, unde ducea marfa pentru…

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, afirma ca problemele cu apa calda si caldura din Bucuresti sunt generate de Elcen, furnizorul agentului termic, companie detinuta de Ministerul Economiei. Firea afirma ca Guvernul a amanat investitiile pentru a putea da vina pe ea, iar acum Nicusor…

- Este panica in Capitala, dupa ce un agresor a injunghiat un barbat in Sectorul 3! Scena infioratoare s-a produs in plina strada, iar oamenii legii il cauta acum pe faptașul aflat in libertate!