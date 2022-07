Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal monstru in Targoviste, la inmormantarea fetitei de 13 ani care a fost ucisa, pe trecerea de pietoni, de un sofer vitezoman. Rudele indurerate nu au suportat ideea ca trebuie sa schimbe traseul cortegiul funerar pentru a nu trece pe strada pe care locuieste soferul, asa ca au sarit la…

- Familia presedintelui Partidului Miscarea Populara, filiala Constanta este in doliu. A murit tatal lui Claudiu Palaz.Inmormantarea are loc maine la 13.00 in localitatea Pietreni din judetul Constanta.Dumnezeu sa l odihneasca in pace ...

- Un barbat, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat un scandal uriaș la bordul unei aeronave care a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda și a fost nevoie de interventia Politiei de Frontiera. Un barbat, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat un scandal uriaș la bordul unei aeronave…

- Liviu Tataru, cunoscut drept Joker, de meserie artist tatuator in Onești, e in culmea disperarii. Barbatul nu mai știe nimic de fata lui in varsta de 16 ani, asta dupa ce mama copilei a luat-o in Anglia și nu i-a mai permis sa o vada.

- Un barbat a murit vineri dupa-amiaza la Iași calcat de o mașina care ieșea dintr-o parcare, in timp ce el ieșea dintr-o gura de canal, scrie Ziarul de Iași . Victima a murit pe loc, lovita de violent de mașina a carui șofer nu a vazut nici gaura de canal nici ca cineva ieșea de acolo. Barbatul intrase…

- Invațamantul vrancean a mai pierdut un om, pe profesoara de chimie Adela Stan. Tristul anunț a fost facut de familia indurerata: „Cu tristețe in suflet, familia anunța ca Adela a trecut in neființa luni dimineața. Adela Stan, soție, mama, bunica, soacra, profesor de chimie la Școala nr. 2, Focșani.…

- Doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, duminica seara, pe Pont-Neuf, la Paris, dupa ce politistii au tras in masina in care se aflau cele trei victime. Se pare ca autovehiculul se afla parcat pe contrasens, politistii au vrut sa il perchezitioneze, iar soferul s-a indreptat spre ei cu viteza.…

- Politistii de frontiera din cadrul Directiei de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere (DPCMIIT) a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF) impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul și Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate…