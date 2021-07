Stiri pe aceeasi tema

- O tanara iși acuza socri ca ar fi batut-o mar chiar de fața cu copilul sau de doar patru anișor. Batranii au acuzat-o ca l-ar fi inșelat pe fiul lor cu un vecin, deși acest lucru, spune femeia, nu este adevarat, lucru susținut chiar și de barbatul invinuit pe nedrept.

- Anuța Motofelea nu se lauda doar cu o cariera de vis, ci și cu o casa de basm. „Perla Bistriței” locuiește alaturi de soțul și fiul lor, Elias, intr-o vila de lux, cu motive tradiționale și piese unicat. Urmașa Valeriei Peter Predescu și partenerul ei de viața fac o echipa extraordinara peste tot, chiar…

- Femeia l-ar fi sunat imediat dupa tragedie pe soțul ei și i-a povestit tot ce s-a intamplat, potrivit Realitatea Plus. Și mama femeii susține ca in dimineața zilei fatidice a vorbit cu fiica ei la telefon și parea sa fie intr-o stare buna. Pe de alta parte, bunica a afirmat ca fiica ei era singura care…

- Numarul cazurilor care ajung la Urgente la Spitalul pentru copii „Grigore Alexandrescu” din Capitala este mai mare decat inaintea pandemiei, atrage atentia purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Raluca Alexandru.

- ACCIDENT rutier intre Șugag și Oașa: Motociclist transportat la spital, dupa ce a s-a rasturnat in afara drumului. A suferit leziuni ușoare Un accident rutier a avut loc sambata, 15 mai, in jurul orei 13:00, intre localitațile Șugag și Oașa, unde un barbat de 46 de ani din Sibiu s-a rasturnat cu motocicleta…

- Un barbat de 46 de ani, din Sibiu, a fost ranit ușor dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta in afara parții carosabile pe Transalpina. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a produs la data de 15 mai 2021, in jurul orei 13.00, pe DN 67 C, intre Șugag și Oașa (Transalpina). In urma accidentului…

- Ai o stare de oboseala deși nu pierzi nopțile și nici nu faci efort intens? Ți-e somn toata ziua și ai vrea sa-ți reincarci bateriile? S-ar putea sa te simți instantaneu mai bine daca faci o plimbare sau urmezi un program de exerciții fizice de cateva ori pe saptamana. Este dovedit deja ca exercițiile…