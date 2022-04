Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Cornel Palade a facut confesiuni emoționante despre fiica lui. Ce e marturisit indragitul actor despre Adda, mai ales pentru ca tanara este plecata departe de casa, in Anglia. Ce planuri are acesta pentru Paște.

- Canotorii romani inregistreaza o noua victorie excepționala. Sportivii au caștigat nu mai puțin de 18 medalii de aur și s-au clasat pe locul 1 la Seniori, la Regata Internaționala Memorial Paolo d’Aloja, eveniment ce a avut loc in weekend-ul trecut, la Piediluco Italia, și care a marcat inceputul sezonului…

- Delia, o tanara mamica din Brașov este amenințata de un dezvoltator imobiliar. Deși ar fi platit pentru un apartament, femeia s-ar fi trezit cu un spațiu tehnic. Femeia se chinuie de doi ani sa-și faca dreptate, asta dupa ce dezvoltatorul imobiliar o amenința.

- Situația parinților din Bihor a luat o alta intorsatura. Bunica acuzata ca și-a dat proprii nepoți pe mana autoritaților a venit cu declarații tranșante la Acces Direct. Ce a povestit femeia despre comportamentul parinților ramași fara cei patru copii.

- Alin este patron la un club cunoscut. In urma cu mai multa vreme, a platit suma de 8.000 de euro pentru ca nume importante din lumea manelelor sa urce pe scena in clubul sau. Printre acestea s-a numarat și Cristian de la Craiova, manelistul pe care patronul il acuza ca l-a pacalit, a luat banii și a…

- Sora soțului infidel intervine in scandalul dintre fratele ei și Mariana. Luciana marturisește ca aceasta e obsedata de barbat și nu vrea sa renunțe la el, cu toate ca acesta a inșelat-o de atatea ori cu femei de seama lui.

- ​Elisabeta Lipa, presedinta Federatiei Romane de Canotaj, a declarat, luni, ca procesul de crestere a campionilor este unul foarte dificil, ea precizand ca generatiile tinere au nevoie de incredere pentru ca sportivul roman sufera la capitolul mentalitate.

- SONDAJ INSCOP: Romanii cred ca NATO ii va apara in cazul unui razboi in Ucraina. Pe cine admira tinerii, dintre Biden și Putin Sondaj ”Neincrederea publica Vest vs Est”: Trei sferturi dintre romani cred ca NATO ii va apara in cazul unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP, in vreme ce admirația…