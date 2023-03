Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care l-au inchis in cușca pe copilul de 12 ani s-au ales cu dosar penal. Ce acuzații grave le sunt aduse minorilor, dupa ce l-au batut și terorizat pe baiat, chiar in curtea școlii din Bacau. Bunica copilului a facut astazi declarații șocante despre acest subiect la Acces Direct.

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost umilit, sechestrat și batut cu bestialitate de mai mulți colegi. Baiatul a fost ținut in cușca animalelor, chiar in curtea școlii. Imaginile sunt șocante. Prin ce clipe de groaza a trecut elevul. Parinții fac acuzații grave, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Protestul de la școala din Targoviște continua, iar sute de parinți inca protesteaza in strada. Autoritațile susțin ca elevul-problema nu este un copil agresiv și se poate lucra cu el, astfel ca ceilalți elevi pot merge la școala. Parinții nu vor sa iși trimita copiii la ore și se tem ca ar putea pați…

- Intr-o școala din județul Mehedinți, un elev ii terorizeaza pe colegii lui, dar și pe profesori. Acesta sufera de mai multe probleme și este violent cu ceilalți copii in jurul sau. Un parinte a ales sa faca cunoscut acest caz dupa ce fiica lui a venit cu capul spart, apoi s-a varsat suc pe ea.

- Profesorul din judetul Vaslui care a batut un elev cu un bat peste palme pentru ca nu stia tabla inmultirii a fost sanctionat.Comisia de disciplina si Consiliul de Administratie al scolii au decis diminuarea salariului cu 15- timp de sase luni si scaderea calificativului la urmatoarea evaluare. In plus,…

- Miercuri, 11 ianuarie, la ora 11.55, polițiștii din Sarasau au fost sesizați prin 112 de un barbat cu privire la faptul ca tatal sau provoaca scandal la domiciliu și este agresiv atat cu el cat și cu mama sa. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana banuita de comiterea faptei ca…

- Polițiștii au fost solicitați ieri sa intervina la o „bataie in familie”. Un barbat și-a agresat soția și parinții in prima zi a anului 2023. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a polițiștilor in Prundu Bargaului. Un barbat a consumat alcool și a inceput scandalul. Apoi a trecut de la vorbe…