Stiri pe aceeasi tema

- Parinții pompierului de doar 29 de ani, care a murit intr-un accident rutier de-a dreptul cumplit, cer dreptate. Aceștia sunt de parere ca nu a fost un simplu accident, ci, mai degraba, o mana criminala. Iata cine i-ar fi dorit moartea tanarului in varsta de 29 de ani și ce acuzații grave fac parinții…

- ,,Mireasa" Claudia a vorbit in exclusivitate la Acces Direct despre zvonurile care se aud in legatura cu tatal copilului Roxanei Prințesa de Aur. Artista considera ca nu a furat pe nimeni, deoarece barbatul nu este un obiect și nu l-a obligat sa aiba o relație cu ea. Iata ce a marturisit Claudia Shik.

- Mai mulți copii din Dambovița ar fi fost loviți, harțuiți și agresați chiar de catre profesoara lor de informatica. Parinții elevilor sunt pur și simplu disperați și nu mai știu cum sa procedeze in acest caz. Profesoara din județul Dambovița i-ar fi umilit in fața tuturor și aproape i-a lasat repetenți.

- Parinții unei fetițe in varsta de 6 ani fac acuzații șocante la adresa invațatoarei de la școala in care invața fiica lor. Copila lor ar fi fost umilita și traumatizata de 3 luni, pe motiv ca nu are o situație financiara tocmai buna.

- Se pregatesc de cel mai frumos moment din viața lor! S-au cunoscut la emisiunea Mireasa, capriciile iubirii, și de atunci sunt de nedesparțit. Ana și Alex doresc ca in viitorul apropiat sa iși jure iubire pentru totdeauna și in fața lui Dumnezeu. Iata ce au mai facut in tot acest timp cei doi tineri…

- O fetița de numari 10 ani ani din Oradea a dat dovada de un puternic sentiment de iubire pentru fratele ei mai mic. Deoarece baiatului ii era rau, Ema și-a facut curaj și a sunat la 112, asta deoarece parinții lor sunt surdomuți. Andrei e foarte fericit de gestul facut de sora sa mai mare.

- Bianca este o copila de numai 15 ani din județul Iași, care parcurge nu mai puțin de 26 de kilometri pe jos pentru a ajunge la școala. Parinții ei nu au bani nici pentru biletul de autobuz de cele mai multe ori, dar adolescenta lupta pentru un viitor mai bun. Cu o mama bolnava și un tata care muncește…

- Dupa ce echipa Acces Direct a difuzat noi imagini in care hoața de șampoane a fost surprinsa din nou in timp ce fura, tanara și-a schimbat atitudinea. Presupusa caința de ieri s-a transformat in sfidare, iar acum susține ca a comis furturile pentru a deveni virala și a aparea la televizor. Totodata,…