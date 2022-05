Stiri pe aceeasi tema

- Elisabeta i-a fost soacra Iuliei și urma sa ii devina din nou, in condițiile in care tanara in varsta de 33 de ani avea sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei, Alexandru. Femeia a oferit primele și singurele declarații, in exclusivitate la Acces Direct. Iata ce spune despre relația Iuliei cu fostul…

- Tragedia care a avut loc in aceasta dimineața in Timișoara a indoliat o țara intreaga. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca o femeie ca Iulia sa recurga la un gest necugetat. Și-a luat copiii de mana și s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc de 10 etaje. Mirela Vaida a transmis in cadrul emisiunii Acces Direct…

- Situația parinților din Bihor a luat o alta intorsatura. Bunica acuzata ca și-a dat proprii nepoți pe mana autoritaților a venit cu declarații tranșante la Acces Direct. Ce a povestit femeia despre comportamentul parinților ramași fara cei patru copii.

- Cristina, o adolescenta de 18 ani din Mureș, a fost rapita de fostul iubit, un barbat cu 25 de ani mai mare, chiar din fața liceului. Individul și fata ar fi inceput o relație inca de pe vremea cand ea avea 15 ani. Mama ei susține ca a fost batuta și violata de acesta, motiv pentru care a cerut un ordin…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Doina Belu, fina regretatei artiste Ileana Ciuculete, face dezvaluiri cutremuratoare dupa cinci ani de la moartea interepretei. Prin ce a fost nevoita sa treaca in toata aceasta perioada, mai ales ca nu iși putea lua gandul de la nașa ei, de parca ar fi fost bantuita.

- Apar noi detalii in cazul Morții Marinei. Apelul telefonic la 112 dintre Alex, presupusul criminal al tinerei și operatorul. Acesta ar fi marturisit ca tanara in varsta de 35 de ani nu se simte bine și o ințeapa inima. Iata convorbirea telefonica!

- Noi detalii de-a dreptul șocante ies la iveala in cazul morții Marinei. Mama tinerei este cat se poate de revoltata și il acuza pe presupusul criminal ca ar pune la cale un plan pentru mușamalizarea dosarului. Iata ce declarații cutremuratoare a oferit femeia, in exclusivitate, la Acces Direct!

- Zilele acestea sunt sub auspiciul tensiunilor de la granița Ucrainei cu Rusia. Occidentul anunța ca data iminenta a invaziei, 16 februarie, iar NATO și-a intensificat prezența și acțiunile in flancul de est. Politicienii, atat cei occidentali, cat și cei din aceasta zona, au dat declarații pe marginea…