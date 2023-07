Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre mama lui. Femeia care i-a dat viața a disparut și este de negasit de o saptamana. Familia trece prin momente grele. De ce afecțiune suferea. Ce a marturisit fiul acesteia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cristina incearca de 12 ani sa iși gaseasca tatal biologic, dar fara succes. Femeia a fost abandonata de mama la naștere, in spital, iar primii ani din viața i-a petrecut intr-un centru de plasament, iar mai apoi a fost crescuta de o familie.

- Sora Simonei are o alta varianta a poveștii decat tot ce se știe pana in prezent. Femeia spune ca avea o relație apropiata cu Anamaria și ca a aflat de ceea ce i-a facut Marcel Șerbuc copilei din presa. Cat despre lanțișor, sora mai spune ca a fost lasat la amanet fara ca Simona sa știe.

- In urma cu o zi, Andreea și Catalin au povestit la Acces Direct cum se tem sa mai iasa din casa de frica vecinilor agresivi. Dupa ce familia respectiva a fost acuzata, Georgiana, tanara care are locuința langa cei doi, a reacționat, spunand, ca de fapt, Andreea și Catalin sunt cei care tulbura liniștea…

- Maria a ajuns sa fie in „razboi” cu propria ei sora, iar totul din cauza banilor. Cele doua au fost foarte apropiate in trecut, dar relația lor s-a racit. Motivul: moștenirea lasata de tatal lor. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O mama iși cauta cu disperare fiul care s-a nascut in urma cu 36 de ani. Lenuța spune ca nu mai știe nimic de baiatul sau și ca legatura dintre cei doi s-a rupt pe cand el era doar un copil. Acum, femeia vrea sa repare greșeala și sa il gaseasca pe fiul sau.

- O familie iși cauta sora de mai bine de 17 ani, asta dupa ce au aflat ca aceasta traiește. Sora lor a fost abandonata de parinți intr-un centru de copii, iar mai apoi li s-a spus ca a murit in spital in urma unui incendiu. Familia a aflat ca Rodica ar trai deoarece a mers sa-și scoata certificatul de…

- Marin nu știe ce sa faca pentru a afla unde sunt fetele lui. Barbatul nu le-a mai vazut de mai bine de 30 de ani! Iubita lui le-ar fi vandut pe copile in Cipru. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.